Xiaomi-Aktie: Besser spät als nie?

Wann genau das neue Xiaomi-Flaggschiff in Form des Smartphones Mi 11 seinen Weg in den Westen finden wird, hat das Unternehmen noch immer nicht mitgeteilt. Im Januar stellte das Gerät auf dem chinesischen Heimatmarkt zuletzt neue Verkaufsrekorde vor. Der Blog „Gizmochina“ will nun nähere Infos über den möglichen weltweiten Marktstart in Erfahrung gebracht haben.

Demnach soll das Mi 11 gleich seine kleine Schwester in Form des günstigeren Mi 11 Lite zur Seite gestellt bekommen, wenn es in Europa, Nordamerika und anderswo an den Start geht. Die Schattenseite des Ganzen: dadurch könnte sich der Veröffentlichungstermin bis in den März verschieben.

Bisher handelt es sich nur um Gerüchte. Allerdings gilt Gizmochina als sehr gut informiert und traf mit seinen Prognosen schon des Öfteren ins Schwarze. Im Dezember sagte das Portal etwa den Veröffentlichungstermin für die Mi Watch Lite zutreffend voraus.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass an den aktuellen Informationen mindestens ein Fünkchen Wahrheit steckt. Was die Anleger daraus machen, bleibt abzuwarten. Zumindest im Handel am Dienstag zeigten diese sich noch unbeeindruckt. Immerhin ist die Zeit bis März noch recht überschaubar. Eine Information, die sowohl für Käufer als auch Aktionäre wichtig ist, fehlt bisher allerdings noch.

Bisher ist noch offen, zu welchem Preis das Mi 11 hierzulande an den Mann und die Frau gebracht werden soll. In China wird das Smartphone für umgerechnet rund 500 Euro angeboten und unterbietet damit die High-End-Riege vieler Konkurrenten deutlich. Im Westen ist mit einem etwas höheren Preis zu rechnen.

Jener könnte entscheidend dafür sein, ob Xiaomi auch im Rest der Welt neue Verkaufsrekorde einstellen kann oder nicht. Die Anleger zeigten sich am Dienstag optimistisch. Im frühen Handel konnte die Xiaomi-Aktie um knapp zwei Prozent zulegen und damit ihre Erholung nach der jüngsten Korrekturbewegung fortsetzen.





