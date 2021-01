Xiaomi Aktie: Besser als Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Xiaomi verfolgt. Unsere Autoren haben sich die Situation in ihren Analysen einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Xiaomi hat sich mit immer neuen Smartphones und anderen Produkten einen Platz an der Spitze erarbeitet – in China und darüber hinaus. Die Entwicklung! Als chinesisches Tech-Unternehmen hat Xiaomi nun mit 17 Millionen verkauften Smartphones eine Spitzenposition in China erreicht und zwar durch Qualität zu moderaten Preisen. Die geringe Marge wird dabei durch das eigene Betriebssystem wieder wettgemacht, das auf allen Xiaomi-Geräten installiert ist. Mit mittlerweile 24 Mi Telefonen, 19 Redemi-Telefonen, 3 Pocophonen sowie Smart Devices wie Uhren, Fernseher, Kopfhörer, Elektroroller und Lampen hat Xiaomi im dritten Quartal 2020 auf Platz 3 der größten Handyhersteller gerückt – damit hat das Unternehmen sogar Apple überholt. Der Ausblick! Die starke Performance in 2020 hat großes Vertrauen in weiter steigende Kurse hervorgebracht. Weil also die bisherige Entwicklung von Xiaomi durchaus überzeugt, könnte es entsprechend vielversprechend weitergehen.

