Xiaomi-Aktie: Bekannt, aber nicht beliebt?

Noch vor wenigen Jahren konnte viele Verbraucher in Deutschland mit dem Namen Xiaomi nichts anfangen. Lange Zeit war der chinesische Hersteller allerhöchstens ein Geheimtipp für billige Importhandys. Das hat sich bis heute stark gewandelt. Schon längst mischt Xiaomi weltweit bei den größten Smartphone-Herstellern überhaupt mit und freut sich auch hierzulande über wachsende Bekanntheit.

Laut einem Bericht der „WirtschaftsWoche“, welcher sich auf Quellen wie den YouGov-Markenmonitor stützt, hat die Sichtbarkeit von Xiaomi in Deutschland stark zugelegt. So sollen im Jahr 2019 nur 22 Prozent der Deutschen die Marke gekannt haben. Kaum ein Jahr später sind es bereits 37 Prozent.

Trotz der gestiegenen Bekanntheit hat sich das Bild von Xiaomi in den Köpfen der Nutzer nicht unbedingt gewandelt. Nach wie vor verbinden die meisten die Marke mit günstigen Smartphones und die Bereitschaft zum Kauf der Geräte hat kaum zugenommen. Wie vor einem Jahr gaben bei Umfragen nur etwa 25 Prozent all jener, welche die Marke nach eigenem Bekunden kennen, Interesse an einem Gerätekauf an.

Die Verkaufszahlen haben dennoch in den letzten Jahren in hohem Tempo zugelegt. Das ist jedoch wohl in erster Linie auf die schiere Masse und das ständige Erschließen neuer Zielgruppen zurückzuführen. Auch wenn die erreichten Werte nicht katastrophal sind, so könnte Xiaomi es dennoch mit einem Image-Problem zu tun bekommen.

Für den Moment lassen die Anleger sich davon allerdings nicht stören. Zu Beginn der neuen Woche fackelt die Xiaomi-Aktie ein wahres Kursfeuerwerk ab. Im Handel am Montag konnte das Papier sich um mehr als sieben Prozent verbessern.

Damit gelingt es den Käufern auch endlich, die 3-Euro-Marke hinter sich zu lassen. Der Schlusskurs lag bei imposanten 3,10 Euro. Grundsätzlich gibt es jetzt Chancen für weitere Zugewinne bis in Richtung 3,30 Euro. Spätestens dort dürfte uns aber die nächste Korrekturwelle erwarten, vielleicht kommt diese auch schon früher.





