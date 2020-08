Xiaomi Aktie: Bahnbrechende Neuigkeiten!

Die Aktie von Xiaomi beendete den Juli mit einem minimalen Aufschlag von 0,4 Prozent auf 1,64 Euro an der Frankfurter Börse. Damit standen die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns ziemlich genau da, wo sie vier Wochen zuvor gestartet waren. Für Anleger ist dies ziemlich ernüchternd, sah es bei Xiaomi doch zwischenzeitlich sehr viel besser aus. Mitte des Monats bildete die Aktie bei genau 2,00 Euro in Frankfurt ein neues Allzeithoch aus, konnte dieses Nievau aber bei weitem nicht halten. Auch eine Flut an teils bahnbrechenden Neuigkeiten konnte den Absturz nicht verhindern.

Von TV Stick bis E-Scooter

So hatte Xiaomi Anfang Juli zunächst den Mi TV-Stick mit Android TV als Konkurrenz zu Amazons Fire TV Stick für Deutschland angekündigt. Auch der passende Mi SMART TV mit 65-Zoll-Bildschirm-Diagonale ist hierzulande längst zu haben. Hinzu kommen zwei E-Scootern, die Xiaomi dann in der Monatsmitte für Deutschland vorgestellt hat: Der 550 Euro teure Mi Electric Scooter Pro 2 ist allein wegen seiner angegebenen Reichweite von 45 Kilometern ein interessantes Angebot. Der kleinere Mi Electric Scooter 1S mit 30 Kilometern Aktionsradius wird für 400 Euro zu haben sein. In Europa ist Xiaomi allerdings vor allem für seine Smartphones bekannt – und für dieses Segment hat der aufstrebende chinesische Konzern sogar revolutionäre Ideen angekündigt.

Ein Handy nur aus Displays

Ein Entwurf für ein Smartphone von Xiaomi etwa besteht laut dem Fachportal Giga im Grunde komplett aus Displays – es wäre weltweit einmalig. Ein Bildschirm bedeckt die Front des Geräts und zieht sich zudem komplett über alle Seiten. Ein flaches Panel auf der Rückseite führe bis unter der Kamera, die demnach annähernd Kompaktkamera-Niveau erreiche, heißt es. Die nächste , nie dagewesene Idee von Xiaomi: Kabellose Kopfhörer, die sich an der Oberseite ins Smartphone-Gehäuse integrieren lassen und dort auch geladen werden. Ob diese Entwürfe es bis zur Serienreife schaffen werden, ist allerdings noch offen.

