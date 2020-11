Xiaomi-Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlebt. Hierzulande war der Smartphone-Hersteller vor nicht allzu langer Zeit weitgehend unbekannt. Dank hochwertiger Handys, die zu Kampfpreisen angeboten wurden, änderte sich das schnell. Mittlerweile legt das Unternehmen seinen Status als Billigheimer Schritt für Schritt ab und entdeckt stattdessen immer neue Superlative für sich. Erst vor wenigen Tagen wurde ein neue Ladetechnik vorgestellt, welche Smartphones mit bis zu 200 Watt aufladen soll. Zum Vergleich: Viele andere Geräte sprechen schon bei 15 Watt von „Schnelladen“. Anscheinend hat Xiaomi aber auch in anderen Bereichen Ambitionen darauf, neue Standards zu setzen.

Fokus auf die Kamera





In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigte Xiaomi eine neue Kamera für Smartphones, die es in sich haben könnte. Mit einer eigens entwickelten Technologie soll es möglich sein, im Vergleich zu anderen Handy-Kameras bis zu vier Mal so viel Licht einzufangen. Auf den ersten Blick fällt die große Linse ins Auge, die sich bei Bedarf aus- und einfahren lässt und damit Spielereien wie einen optischen Zoom ermöglicht. Mit dem Konzept geht Xiaomi andere Wege als Apple und Co. Aktuell setzen die meisten Hersteller auf mehrere Kameralinsen, um vergleichbare Funktionen in die Tat umzusetzen.

Die Xiaomi-Aktie bleibt auf hohem Niveau





An der Börse wird die Neuvorstellung von Xiaomi eher belächelt. Es ist fraglich, wie die Kundschaft auf ein Smartphone mit einer solchen Kamera reagieren würde. Samsung versuchte sich bereits im Jahr 2014 daran, ein Handy mit einer mehr oder weniger professionellen Kamera zu versehen, scheiterte damit jedoch kläglich. Auch wenn die Kamera ein wichtiges Feature ist, so gehen wohl nur die wenigsten Kompromisse dafür ein, wenn es um Dinge wie den Formfaktor oder die Langlebigkeit geht. Dessen ungeachtet konnte die Xiaomi-Aktie sich am Donnerstag auf einem hohen Niveau behaupten. Trotz leichter Verluste notieren die Anteile weiterhin bei 2,71 Euro und können damit den Kurssprung des Vortages weitestgehend konservieren.





