Xiaomi-Aktie: Auf dem Weg nach vorne!

Noch vor wenigen Jahren war Xiaomi den meisten Menschen hierzulande so gut wie unbekannt. Durch überzeugende Smartphones zu vertretbaren Preisen gelang es dem chinesischen Unternehmen jedoch, gleich mehrere Märkte zu erobern und auch in Europa Fuß zu fassen. Innerhalb kürzester Zeit gelang es auf eindrucksvolle Weise, viele Konkurrenten hinter sich zu lassen. Mittlerweile ist Xiaomi der viertgrößte Smartphone-Hersteller weltweit mit ernsthaften Ambitionen, noch weiter in der Rangliste aufzusteigen. Neben Umsätzen und Verkaufszahlen ging es auch mit der Beliebtheit in den vergangenen Jahren steil bergauf.

Bei der Eröffnung eines neuen Ladens in Russland packte Xiaomi einige interessante Zahlen aus. Laut einer Umfrage von Market Intelligence ist der Konzern mittlerweile in die Top 10 der beliebtesten Marken aufgestiegen. 4,6 Prozent der Befragten gaben die Chinesen als ihre Lieblingsmarke an. Damit ist der Smartphone-Hersteller gefragter als beispielsweise Coca-Cola und muss ich lediglich sechs anderen Firmen, darunter Apple und Sony, geschlagen geben. Zu beachten ist, dass die Umfrage in Russland durchgeführt wurde und die Ergebnisse sich nicht automatisch auf den gesamten Globus übertragen lassen. Das soll den Erfolg und die augenscheinliche Zufriedenheit der Nutzer aber nicht kleinreden.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Ergebnisse besagter Umfrage am Donnerstag für Zugewinne von 4,44 Prozent allein verantwortlich waren. Die guten Neuigkeiten dürften aber die begonnene Gegenbewegung bei der Xiaomi-Aktie zumindest unterstützt haben. Die Bullen versuchen sich derzeit daran, den recht hohen Verlusten der letzten Tage wieder etwas entgegenzusetzen. Der Donnerstag war dafür ein guter Anfang, es gibt aber weiterhin noch viel zu tun.

