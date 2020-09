Xiaomi-Aktie – Abprall am Kursziel! Das ist zu beachten!

Irgendwann ist immer Schluss! Und die Xiaomi-Aktie konnte ihre sehr starke Aufwärtsbewegung der jüngsten Handelstage nicht weiter fortsetzen! Vielmehr war bei rund 3 Euro erst einmal die Luft raus! Doch auch dies ein durchaus normales Marktverhalten! Immerhin konnte die Xiaomi-Aktie sehr stürmisch ansteigen – zudem wird an runden Marken gern auch einmal verkauft und zusätzlich stellte die runde Marke von 3 Euro ein Kursziel entsprechend der Chartanalyse dar. Weiterhin wurde dieses Kursziel als Phase der Euphorie nach Ausbruch aus einem Aufwärtstrendkanal nach oben klassifiziert! Die Rückschlagsgefahr stieg somit an! Mit dem nun erfolgten recht dynamischen Abprall an den letzten Tops dürfte auch vorerst eine Konsolidierung starten – eine volatile Korrektur!

Aus Sicht der Chartanalyse dürften nun leichte Erholungen auf Widerstand treffen – und im Bereich des jüngsten Ausbruchsniveaus bei circa 2$ eine starke Unterstützung bestehen! Der Trend ist natürlich noch intakt – und eine volatile Konsolidierung wäre bei den Titeln von Xiaomi durchaus wünschenswert, auch um die stark überkaufte Chartstruktur abzubauen!

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.