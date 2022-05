Xel Energy: hohe Preise bei Strom und Gas lassen die Gewinne steigen!

Symbol: XEL ISIN: US98389B1008

Rückblick: Das Wertpapier des Energieversorgers aus Minneapolis überzeugte in den vergangenen sechs Monaten mit einem Kursplus von rund 14.5 Prozent. Nach dem Allzeithoch gab es einen Rücksetzer bis runter zum 50er-EMA. Die kürzer werdenden Kerzen der letzten Tage, lassen erwarten, dass es bald wieder kräftigere Schübe geben könnte. Wenn es einen Bounce Richtung Norden sein sollte, wäre das ein klares Kaufsignal.

Chart vom 06.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 73.08 USD

Meine Expertenmeinung zu XEL

Meinung: Das Unternehmen betreibt einen größeren Kraftwerkspark auf Basis von Kernkraft, Kohle sowie erneuerbaren Energien. Es verzeichnete in den vergangenen Jahren kontinuierliche Gewinnzuwächse. Die steigenden Preise am Energiemarkt infolge des Kriegs in der Ukraine spülen jetzt noch mehr Geld in die Kassen.

Mögliches Setup

Setup: Wir ergänzen das oben genannte Kaufsignal mit dem Stopp Loss unter den beiden letzten Tageskerzen und peilen als Kursziel das Allzeithoch vom 21. April an. Frische Quartalszahlen gibt es am 28. Juli, so dass wir den Trade lange laufen lasssen können. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in XEL.

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von