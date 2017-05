Die X-Sequentials X5/X7 Muster Z-Diagonale !

Sehr geehrte Leser/Innen,

Zumeist ist im Vorfeld nicht bekannt, ob ein ein-facher, oder zwei-facher Abtrag der Preisziellinie notwendig ist, um das Kursextrem zu treffen.

Dieses Problem lässt sich mit der Projektion der X-Sequentials Z-Diagonalen beseitigen.

Die Konstruktion der Z-Diagonalen ergibt sich ebenfalls aus der bereits definierten Metrik.

Die Implikation dieser Metrik ist unter anderem, dass diese uns erlaubt durch eine symmetrische Operationen den Projektionsbereich zu erweitern.

Zitat:

"In meinem Buch "Besser traden mit X-Sequentials" wurden zwar nur zwei Grundmuster vorgestellt, jedoch ist es möglich, mittels der Preisziellinie mehrere Muster zu definieren.

Es gilt, die Grundlogik zu beachten."

Chart 1:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z1.png

Der Chart ist nicht gekennzeichnet. Es liegt eine X2 Bewegung vor, welche eine vroherige X5 überwand.

Diese X5 hätte nur richtig getradet werden können, wenn man den Preisprjektionsraum um die doppelte Größe erweiter hätte.

Zunächst der normale Kurszielabtrag.

Chart 2:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z2.png

Beim doppelten Kurszielabtrag hätte ich aufgehört.

Ein doppelter Kurszielabtrag wäre noch in Ordnung, aber ein drei-facher,vier-facher etc. Kurszielabtrag ist nicht Ordnung und entspricht auch nicht dem Sinn der Sache.

Wie zuvor erwähnt, muss der Preisraum erweitert werden, dieses wie folgt:

1. Es werden die 1X5-3X5 und die 2X5-3X5 Linien abgetragen. Im Anschluss wird die vertikale Preiszielinie hergeleitet.

2. Anschliessend wird diese vertikale Preisziellinie, sofern Punkt "5X5" ein Hochpunkt ist, in Aufwärtsrichtung fortgesetzt.

3. Im Anschluss wird die 2X5-3X5 Linie am Endpunkt der in Aufwärtsrichtung versetzten Preisziellinie platziert.

Chart 3:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z3.png

Dieses ergibt den erweiterten Preisraum:

Chart 4:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z4.png

Es war ein zwei-facher Abtrag des erweiterten Preisraums notwendig um das Tief zu projizieren:

Chart 5:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z5.png

Das Tief wurde getroffen.

Wir projizieren nun im nächsten Schritt die X-Sequentials Z-Diagonale.

Chart 6:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z6.png

Die nachfolgende Aufwärtsbewegung war sehr steil und überbot die analysierte X5.

Dieses macht eine X-Sequentials X2 Struktur aus.

Chart 7:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/Z7.png

Definition:

Der Tiefpunkt wird nicht als "5XZ" gekennzeichnet sondern als "5XZW"

In den nächsten X-Sequentials Tutorials werden die Projektuionsvarianten der X-Sequentials Z- Diagonalen aufgezeigt.

Bspw. müssen Sie die zu projizierende Z-Diadonale durch das drittel ziehen etc. .

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

www.Devin-Sage-TXA-Trading.org

PS:

