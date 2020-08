X-Sequentials Trading Briefing und DAX Index Trading für die 35. KW. 2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten in der letzten Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Industrial Index Positionstrading: +763 Punkte,

Dow Jones Transportation Index Positionstrading: +813 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +133 Punkte.

Das Technische-X-Analyse.de Tarding Musterdepot notiert auf einem neuen Höchststand.

Seit Januar 2012 wurden 986 Handelssignale veröffentlicht.

Es wurden insgesamt bis zum 14.8.2020 131699 Punkte gewonnen !.

Die neue Ausgabe des Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbriefs ist erschienen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Inhalts.

Die vollständigen X-Sequentials Analysen, Prognosen, Kursziele etc. und die X-Sequentials Handelssignale erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

X-Sequentials Trading Briefing für die 35 Kalenderwoche 2020:

Der CBOE Volatility Index (VIX) erreichte am 11.8.2020 bei 20.28 Punkten einen Tiefpunkt. In der 34. Handelswoche 2020 wurde mit 24.60 Punkten Widerstand an einer 3/6 X-Sequentials Marke bei 23.52 Punkten gefunden. Der Wochenschlusskurs lag bei 22.54 Punkten. Sofern die Marke von 24.93 Punkten überboten werden sollte,muss für eine Aufwärtsbewegung bis derzeit auf 32.50 Punkten die 3/6 X-Sequentials Marke bei 28.44$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten werden, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.Tiefere Kurse beim CBOE Volatility Index (VIX) gehen mit höheren Kursen bei den Indizes ein. Höhere Kurse beim CBOE Volatility Index (VIX) gehen mit tieferen Kursen bei den Indizes einher.

Beim Nikkei 225 Index ist ein Kursanstieg zu erwarten. Der Wochenschlusskurs lag bei 22.920,30 Punkten.

Der Dow Jones Transportation Index erreichte in der 33. Kalenderwoche 2020 mit 11.085,440 Punkten, die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 10.920,00 Punkten bis 11.210,00 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X- Sequentials Marke bei 9.983,580 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei nach einem Unterbieten die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Der Wochenschlusskurs lag bei 10.940,680 Punkten.

Der Nasdaq Composite Index schloss am Freitag, den 21.8.2020 bei 11.311,80 Punkten, mit einem Wochenhoch bei 11.326,22 Punkten. Mit diesem Wochenhoch wurde die prognostizierte 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 11.300,00 Punkten - 11.370,00 Punkten erreicht. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 XSequentials Marke bei 10.943,70 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse im Anschluss nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

Der Nasdaq 100 Index stieg in der 34. Kalenderwoche 2020 bis auf 11.574,79 Punkten an. Der Schlusskurs am Freitag, den 21.8.2020 lag bei 11.555,17 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 10.228,10 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse im Anschluss nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Es ist die Forstsetzung der Aufwärtsbewegung zu erwarten.Der Dow Jones Industrial Index erreichte mit 27.580,20 Punkten am 8.6.20202 einen Hochpunkt und fand im Anschluss mit 24.843,20 Punkten und 24.971,00 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 25.520,00 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 21.8.2020 lag bei 27.930,33 Punkten. Es ist eine Aufwärtsbewegung zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 25.743,10 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse im Anschluss nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

Der Euro Bund Future Full0920 Future[nbsp]bildete am 15.8.2019 bei 178,82 Euro ein X-Sequentials 5XZ Hoch aus und befindet sich seitdem innerhalb einer Seitwärtsbewegung mit einer unteren Begrenzung bei 167,52 Euro. Das Unterbieten dieses Tiefs ist unwahrscheinlich. Im Falle eines Ausbruches in Aufwärtsrichtung befindet sich das Kursziel bei 185,916 Euro. Der Euro Bund Future schloss am Freitag, den 21.8.2020 bei 177,10 Euro.

Der 30 Years US Treasury Bond Full0920 bildete vom 2.8.2019 bis zum 7.11.2019 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster aus. Das "5XZ" Aufwärtsziel wurde am 9.3.2020 mit 191,69$ erreicht. Mit dem Folgetief bei 167,16$ wurde das XSequentials "X" Tief oberhalb der regulären Unterstützungszone beginnend bei 165,22$ ausgebildet. Dieses ist als Stärke der letzten Aufwärtsbewegung zu werten. Der 30 Years US Treasury Bond Full0920 verlief im Anschluss in Seitwärtsrichtung. Der Schlusskurs am Freitag, den 21.8.2020 lag bei 179,59000$.

Der US Dollar Index notierte bis auf 92,110 Punkten schwächer. Der Wochenschlusskurs lag bei 93,240 Punkten. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 93,640 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse

nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.

Der EUR/USD konsolidert an einem erreichten Kursziel und schloss in der letzten Handelswoche bei 1,1816. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1,1636 per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Der GBP/USD schloss in der letzten Handelswoche bei 1,3089. Es ist ein Kursanstieg bis auf oberhalb von 1,33 zu erwarten.

Der Schlusskurs beim USD/JPY lag bei 105,80. Das Währungspaar fand zuletzt mit 107,05 Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 106,11. Sollte die Marke von 107,05 nicht überboten werden sind tiefere Kurse bs auf unterhalb von 104 zu erwarten. Der USD/CAD schloss am Freitag, den 21.8.2020 bei 1,3176. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1,3573 per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Der Wochenschusskurs beim USD/CHF lag bei 0,9116. Sofern die 3/6 X-Sequentials Marke nicht per einem 1 Tagesschlusskur überboten werden sollte, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde, sind tiefere Kurse bis auf unterhalb von 0,88 zu erwarten. Der USD/SEK schloss in der letzten Handelswoche bei 8,745. Eine Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials "X" Widerstandsbereich bei 9,532 - 9,648 - 9,768 ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 8,9656, per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.

Der Light Crude Oil 1020 Futures schloss in der letzten Handelswoche bei 42,34$. Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 41,47$ nicht per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Gold Full1220 Futures schloss am 21.8.2020 bei 1.947,0$. Sofern die Marke 1.874,2$ nicht unterboten werden sollte, ist ein Kursanstieg zu erwaten. Das mittelfritige Aufwärtsziel befindet sich bei 2.360,00$. Silber Full0920 Futures erreichte mit 29,915$ am 7.8.2020 ein X-seuqnetials Kursziel und konsolidert seitdem.Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die die 3/6 X-Sequentials Marke bei 19,655$ per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei nach einem Unterbieten die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Der Wochenschlusskurs lag bei 26,732$.

DAX Index:

Der DAX Index schloss am Freitag, den 21.8.2020 bei 12.764,80 Punkten. Der DAX Index realisierte am 21.7.2020 mit 13.313,90 Punkten ein 5XZ invers 1/2 Aufwärtsziel eines bearishen X-Sequentials X5 Musters und erreichte mit 12.253,90 Punkten die X-Sequentials "X" Unterstützung bei 12.280,00 Punkten. Das Folgehoch lag am 12.8.2020 bei 13.101,10 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.133,70 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis zum gesamten X-Sequentials 5XZ Kursziel bei 13.800 Punkten - 14.120 Punkten zu erwarten. Dieses insofern das Tief bei 12.253,90 Punkten nicht unterboten wird.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

