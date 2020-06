X-Sequentials Trading Briefing und DAX Index Trading für die 26 KW. 2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die neue Ausgabe des Technische-X-Analyse.de X-Sequentials Trading Börsenbriefs ist erschienen.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Inhalts.

Die vollständigen X-Sequentials Analysen und die X-Sequentials Handelssignale erhalten Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

Die Indizes DAX Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index und der Nikkei 225 Index fanden in der letzten Handelswoche Unterstützung an 3/6 X-Sequentials Marken und schloss in der letzten Handelswoche höher.Der CBOE Volatility Index (VIX) überbot die 3/6 X-Sequentials Marke bei 30.39 Punkten, bis auf 44.44 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 19.6.2020 lag tiefer bei 35.12 Punkten. Im Falle einer tieferen Volatilität sind beim CBOE Volatility Index (VIX) Kurse bis auf 20.48 Punkten bis 17.98 Punkten zu erwarten. Im Falle einer höheren Volatilität, befindet sich Widerstand beim CBOE Volatility Index (VIX) bei 54.30 Punkten. Tiefere Kurse beim CBOE Volatility Index (VIX) gehen mit höheren Kursen bei den Indizes ein. Höhere Kurse beim CBOE Volatility Index (VIX) gehen mit tieferen Kursen bei den Indizes einher. Solange in der nächsten Handelswoche wichtige X-Sequentials Marken nicht unterboten werden, sind steigende Kurse bei den Indizes zu erwarten.[nbsp]

Der US Dollar Index verläuft in Seitwärtsrichtung. Eine Aufwärtsbewegung ist zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 98,335 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurs nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Andernfalls ist eine Abwärtsbewegung bis auf 94,12 Punkten - 93,52 Punkten zu erwarten. Beim EUR/USD sind steigende Kurse dann zu erwarten ,wenn die Marke von 1,111 nicht unterboten wird. Der GBP/USD erreichte mit 1,2813 ein 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel und notierte im Anschluss tiefer. Unterstützung befindet sich im X-Sequentials Kursbereich von 1,2378 bis 1,2251. Eine Seitwärtsbewegung ist zu erwarten, wenn die Marke von 1,1819 unterboten wird.

Der USD/JPY und der USD/CHF verlaufen seitwärts. Es wird hier der weitere Kursverlauf abgewartet.

Eine Aufwärtsbewegung beim USD/CAD ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1,4001 per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da sonst Widerstand gefunden wurde. Selbiges gilt für den USD/SEK: Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 9,5273 per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Widerstand im Anschluss befindet sich bei 9,886.

Beim Light Crude Oil Future ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 57$ dann zu erwarten, wenn die /6 X-Sequentials Marke bei 41,39$ per einem 1 Tagesschlusskurs überboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde. Gold schloss am Freitag, den 19.6.2020 seitwärts bei 1.753,0$. Das letzte Hoch lag am 14.4.2020 bei 1.799,1$ Die Aufwärtsbewegung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1.640,3$ per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Nach Überbieten des Hochs bei 1.799,1$ befindet sich das Aufwärtsziel bei 1.860$. Sofern Silber in der nächste Handelswoche die Marke von 17,125$ nicht unterbieten sollte,ist auch hier eine Aufwärtsbewegung zu erwarten.

Nachfolgend die X-Sequentials Analyse und Prognose für den DAX Index für die 26. Kalenderwoche 2020:

DAX 30 Perf. Index:

Der DAX Index fand am 8.6.2020 mit 12.913,10 Punkten Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.600,00 Punkten und korrigierte im Anschluss bis auf 11.597,80 Punkten. Der Schlusskurs lag am Freitag, den 19.6.2020 höher bei 12.330,76 Punkten. Unterstützung befand sich im 3/6 X-Sequentials Kursbereich von 11.813,10 Punkten bis 11.654,80 Punkten. Seit Überbieten der Marke von 11.813,10 Punkten liegt ein Kaufsignal vor. Eine Handelsspanne ist dann zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentiell Marke bei 11.519,80 Punkten unterboten wird. Die Aufwärts-Bewegung ist beendet wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11.118 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Widerstand befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 13.443,20 Punkten.

DAX Index 1 Tages 3/6 X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Technische-X-Analyse.de Trading Handelsergebnisse seit dem 26.5.2020:

DAX Index Positionstrading: +282 Punkte,

DAX Index Positionstrading: +474 Punkte,

DAX Index Daytrading: +253,3 Punkte,

SP500 Index Daytrading: +243,68 Punkte,

Brent Oil Daytrading: +302 Pips,

Gold Full0820 Futures Positionstrading: -780 Pips,

Nasdaq 100 Inde Daytrading: -50,7 Punkte.

Light Crude Oil Full0720 Futures Positionstrading: +425,97 Pips,

GBP/USD Positionstrading: +298,8 Pips,

EUR/USD Positionstrading: +167,3 Pips,

Dow Jones Industrial Index Postionstrading:-503 Punkte,

Silber Full0720 Futures Postionstrading: -86,1 Pips.

Die neuen Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief Ausgaben sind erschienen.

Profitieren Sie von den X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignalen.

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft bis[nbsp]zum 19.7.2020, 24h die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Lassen Sie sich die Handelssignale nicht entgehen.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und füllen Sie das Formular aus.

Wählen Sie im Feld "bitte auswählen" das "Jahresabo" für 1188 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Dieses Angebot ist gültig bis zum 19.7.2020, 24h.

Danach gilt der alte Preis von 1188 Euro !.

Klicken Sie auf "Jetzt Bestellen" und wählen Sie auf der Folge Seite das Jahresabo aus.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse.de [nbsp]