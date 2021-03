X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Update 12.3.2021

Sehr geehrte Leser/Innen,Nachfolgend der aktuelle X-Sequentials Trading Börsenbrief Performance Update für die nun vergangene Handelswoche:Es galt für die aktuelle Handelswoche ein Longeinstieg bei 13987.9 Punkten. Der DAX Index eröffnete am Montag, den 8.3.2021 bei 14024.6 Punkten, sodass der Einstieg zur Markteröffnung mit Slippage erfolgte. Der Stopp lag bei 13881.3 Punkten und wurde im Verlaufe des Grades auf 14185 Punkten angehoben. Das Kursziel lag bei 14297 Punkten.Das Kursziel wurde gemäß Prognose für die Leser/Innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen erreicht.Der DAX Index notierte in der 10. Kalenderwoche 2021 bis auf 14595.0 Punkten höher.Es wurden +272,4 Punkte gewonnen.Für das DAX Index Positionstrading galt für die Abonnenten ein Longeinstieg bei 14.131,21 Punkten, mit einem Kursziel bei 14350 Punkten und einem Stoppkurs bei 13955,69 Punkten, der im Verlaufe des trades auf 14185 Punkten angehoben wurde. Es wurden zu Beginn der Woche aufgrund der Prognose mit der X-Sequentials Chartanalyse Methode +218,8 Punkte gewonnen.Auch die am 24.2.021 geplante EUR/USD Spekulation auf tiefere Kurse bis mindestens auf 1.18302-1.17602 war erfolgreich.Dernotierte zu dem Zeitpunkt bei 1.21407 und es lag ein bearishes X-Sequentials Kurmuster vor (Details: https://x-sequentials-trading-news.com/viewtopic.php?id=230 ). Es galt ein antizipierendes Verkaufssignal und damit ein Einstieg in eine Shortposition bei 1.20289. Der EUR/USD stieg bis auf 1.22432 an und notierte im Anschluss bis zum 8.3.2021 auf 1,18340 tiefer. Der EUR/USD notiert am 12.3.2021 bei 1.29532.Ebenfalls erfolgreich war die öffentliche X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Spekulation auf tiefere Kurse beim GOLD.Gold notierte bei der Planung am 21.2.2021 bei $1807.3. Es galt zu dem Zeitpunkt eine X-Sequentials Prognose für das GOLD mit Kursen auf $1668 und nachfolgende, permanente Handelsmarken:Einliegt vor und eine Longposition ist zu eröffnen wenn Gold die Marke von $1797.7 überbietet. Der Stopp ist auf $1778.5 zu setzen. Das Kursziel befindet sich bei $1850.Einliegt vor und eine Shortposition ist zu eröffnen, wenn Gold die Marke $1778.6 unterbietet, Der Stopp ist auf $1797.8 zu setzen. Das Kursziel befindet sich bei $1668.Am 8.3.2021 notiertebis auf $1673.3 tiefer und liegt am 12.3.2021 bei $1717.7.Aktuell befindet sich Gold kurz vor seinem Abwärtsziel und liegt ein bullishes X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dass steigende Kurse oberhalb von $2090 erwarten lässt.Wann es zu einem Kaufsignal kommt?!Wenn es Ihnen schwer fällt zu verstehen, welche Märkte Sie für Ihr Depot auswählen sollen, bietet Ihnen Technische-X-Analyse.de/Technische-X-Analyse-Trading.com eine preiswerte Lösung mit einem Premium-Service an....... Weiterlesen ...... Bitte hier klicken ....... https://x-sequentials.com/?page_id=404 Hier können Sie weiterlesen! Bitte hier klicken!.......