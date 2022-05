X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Nummer 497

Sehr geehrte Leser/innen,

Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen gewannen letzte Woche in nachfolgenden Märkten:

Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,

Gold: +619 Ticks/Punkte.

In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen erwartet Sie eine Vielzahl neuer Handelssignale.

Werden Sie heute noch Leser/in.

Mein Angebot an Sie finden Sie weiter unten!

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 497 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist soeben erschienen.

Der Volatilität Index (VIX) korrigierte in der letzten Handelswoche. Sollte der VIX höher notieren, dann wären für die Indizes tiefere Kurse zu erwarten.

Der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche ein Kursziel in Abwärtsrichtung. Lesen Sie selbst, wann tiefere Kurse zu erwarten sind und welche Kriterien der DAX Index erfüllen muss, um höher zu notieren. Sollte der MDAX Index keinen Doppelboden ausbilden, dann sind tiefere Kurse zu erwarten. Lesen Sie selbst, wo sich das Kursziel befindet. Der FTSE 100 Index, All Ordinaries Index und der Euro Stoxx 50 Index erreichten in der letzten Handelswoche Abwärtsziele. Welche Kursmarken nun gelten erfahren Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen. Im Euro Stoxx 50 Index wurden in der letzten Handelswoche +125,53 Punkte gewonnen. Der Nasdaq 100 Index erreichte in der letzten Handelswoche ein vollständiges X-Sequentials Abwärtsziel. Ob ein Kursanstieg und bis wohin möglich ist, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen. Verpassen Sie ebenfalls nicht die neuen Prognosen für den Dow Jones Industrial Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index und den Nikkei 225 Index.

Der Bund Future und der 30 Years US-Treasury Bonds Future befinden sich weiterhin innerhalb eines Abwärtstrends.

Lesen Sie selbst, bis wann diese Abwärtstrends bestehen werden. Damit diese enden ist es notwendig, dass jeweils eine bestimmte X-Sequentials Marke überboten wird.

Beim US-Dollar sind weitere Kursanstiege zu erwarten. Mit dem letzten Handelssignal wurden hier +134,90 Punkte gewonnen. Für den EUR/USD muss eine weitere Kursschwäche prognostiziert werden. Es liegt ein neues Handelssignal vor. Mit dem letzten Handelssignal wurden +321 Pips gewonnen. Für den GBP/USD sind ebenfalls tiefere Kurse zu erwarten. Auch hier liegt ein neues Handelssignal vor. Der USD/YEN erreichte mit einem bisherigen Hoch bei 131,35 YEN, dass prognostizierte Mindestkursziel in Aufwärtsrichtung bei 130 YEN bis 131 YEN. Steigende Kurse bei diesem Währungspaar sind so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse oberhalb der aktuellen X-Sequentials Aufwärtstrendmarke notieren. Wie erwartet verliefen der USD/CAD, USD/SEK und der USD/CHF in Aufwärtsrichtung. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, was bei den einzelnen Währungspaaren zu erwarten ist.

Der CRB-Index verlief in der letzten Handelswoche in Seitwärtsrichtung. Es sind jedoch steigende Kurse zu erwarten. Dieses dürfte auch Light Crude Oil (Erdöl) ansteigen lassen. Hier müssen sich die Kurse zunächst oberhalb von $109,79 etablieren. Natural Gas (Erdgas), fand Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke, sodass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstieges hoch ist. Es liegt entsprechend ein Handelssignal vor. Steigende Kurse sind auch beim ULSD Heating Oil (Heizöl) zu erwarten. Es liegt auch hier ein neues Handelssignal vor.

RBOB Gasoline (Benzin) folgte der aktuellen Prognose steigender Kurse und konnte den Hochpunkt vom 7.3.2022 bei $3.8904 überbieten. Der Stopp der entsprechenden Marktposition konnte auf den Einstieg nachgezogen werden. Silber notierte gemäß Erwartung tiefer und ist bereits an einem Kursziel angelangt. Sollte Silber die Marke von $18.90 erreichen, dann sind jedoch Kurse bis $15.90 bis $14.10 zu erwarten. Die Prognose eines fallenden Gold Kurses erwies sich als richtig. Die zugehörige Shortposition konnte mit einem Gewinn von +619 Ticks/Punkten abgesichert werden. Mit dem Handelssignal davor wurden +634 Ticks/Punkte gewonnen. Mit der Prognose tieferer Kurse wurden beim Platin +112 Ticks/Punkte gewonnen. Tiefere Kurse hier sind weiterhin so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrendmarke bei $1.022 notieren. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst nach, welche Kursentwicklung bei den einzelnen Rohstoff Titeln (Commodities) höchst wahrscheinlich zu erwarten ist.

Werden Sie daher jetzt Leser/in des X-Sequentials Prognose im X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen zum Wochenende Sonderangebot und profitieren Sie von den Prognosen!

Denn:

Zuletzt kam es bei 22 Handelssignalen nur zu zwei Verlusten:

