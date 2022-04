X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Nr. 493; öffentliche Fassung!

Sehr geehrte Leser/innen,

INDIZES:

VIX, DAX 30 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei225 Index.

VIX:

Der Volatilitäts Index (VIX) schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 22.70 Punkten. Das letzte Tief lag bei 18.45 Punkten. Sofern die Marke von 25.38 Punkten überboten werden sollte, befindet sich Widerstand bei 38.94 Punkten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Überbieten dieses Widerstands bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 41.75 Punkten bis 44.45 Punkten zu erwarten. Ansonsten ist mit Kursen unterhalb von 18.45 Punkten zu rechnen.

DAX Index:

Der DAX Index fand in der letzten Handelswoche mit 14.925,20 Punkten Widerstand an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 14.782,20 Punkten und notierte im Anschluss bis 13.887,11 Punkten tiefer. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 14.4.2022 lag bei 14.163,85 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei xxxxx Punkten notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten möglich. Ansonsten ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei xxxxx Punkten - xxxxx Punkten - xxxxx Punkten zu erwarten. Es ergibt sich derzeit kein Handelssignal.

MDAX Index:

Der MDAX Index fand in der letzten Handelswoche mit 30.056,10 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 30.259,70 Punkten und schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 höher bei 30.669,35 Punkten. Sollte dieses xxxxx xxxxx xxxxx werden, dann ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich Unterstützung bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten. Es besteht seit xxxxx Punkten eine xxxxx. Das Kursziel liegt bei xxxxx Punkten. Der Stopp wurde von xxxxx Punkten auf den Einstieg bei xxxxx Punkten gesetzt.

FTSE 100 Index:

Der FTSE 100 Index markierte zuletzt mit 7.635,0 Punkten ein neues Rekordhoch und schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 7.575,0 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke von xxxxx Punkten notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich Unterstützung im Kursbereich von xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

Euro Stoxx 50 Index:

Der Euro Stoxx 50 Index fand in der letzten Handelswoche mit 3.763,32 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 3.766,79 Punkten und schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 3.848,68 Punkten. Ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten ist dann zun erwarten, wenn die Tagesschlusskurse nun permanent oberhalb der Abwärtstrendmarke xxxxx Punkten notieren. Mit dem letzten Handelssignal wurden 198,51 Punkte gewonnen.

Es liegt ein neues Handelssignal vor.

All Ordinaries Index:

Der All Ordinaries Index überbot den X-Sequentials "X" Widerstand bei 7.6455 Punkten bis 7.880,10 Punkten und schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 7.822,20 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei 7.669,00 Punkten notieren, solange ist ein Kursanstieg bis 7.927 Punkten bis 7.970 Punkten zu erwarten. Mittelfristig befindet sich das Kursziel bei 8.400 Punkten. Dieses solange die Kurse oberhalb den jeweils aktuellen Aufwärtstrendmarken notieren. Ansonsten befindet sich Unterstützung bei 7.672,10 Punkten bis 7.558,90 Punkten.

Dow Jones Industrial Index:

Der DJI bildete bei 32.272,60 Punkten einen X-Sequentials Tiefpunkt aus und erreichte im Anschluss mit 35.372,30 Punkten knapp den X-Sequentials "X" Widerstand bei 35.505 Punkten. So langte die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei xxxxx Punkten notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxxx Punkten möglich. Ansonsten ist zunächst mit einem Kursrückgang bis xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu rechnen. Der Dow Jones Indsutrial Index schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 34.451,23 Punkten.

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index bildete am 14.3.2022 bei 13.020,40 Punkten einen Tiefpunkt aus und stieg in der Folge bis 15.265,40 Punkten an. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 14.4.2022 lag bei 13.893,22 Punkten. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke von xxxxx Punkten notieren, solange ist ein Kursrückgang bis zu den Kurszielzonen bei xxxxxPunkten bis xxxxx Punkten, xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten und ggf. xxxxx Punkten bis xxxx Punkten zu erwarten. Ansonsten ist, wenn die Tagesschlusskurse permanent oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei xxxxx Punkten notieren, mit einem Kursanstieg bis xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu rechnen.

Nasdaq Composite Index:

Der Nasdaq Composite Index unterbot zuletzt nicht die Marke von 12.370 Punkten, sondern stieg hin zum X-Sequentials "X" Widerstand des vorliegenden X-Sequentials Musters bei 15.340 Punkten bis 14.646,90 Punkten an und schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 tiefer bei 13.351,08 Punkten. Steigende Kurse bis kurz oberhalb von 15.340 Punkten sind dann zu erwarten, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei xxxxx Punkten notieren. Ansonsten ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten und xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu erwarten.

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index notiert seit der Kursspitze bei 18.246,500 Punkten am 2.11.2021 in Seitwärtsrichtung, mit einer unteren Begrenzung bei 14.133,600 Punkten. Der entsprechende Tagesbalken der Kursspitze betrug mehr als +14%. Es kann noch etwas dauern bis sich eine klare Marktrichtung etabliert. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14.954,100 Punkten notieren, solange ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 13.610 Punkten bis 13.415 Punkten zu erwarten. Sofern hingegen die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 14.954,100 Punkten notieren sollten, dann wäre ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 17.710 Punkten bis 17.935 Punkten zu erwarten. Der Dow Jones Transportation Index schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei 14.844,140 Punkten.

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei 225 Index bildete von Oktober ´21 bis Ende Januar ´22 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster aus. Das Muster schlug fehl und es wurde die Hälfte des inversen 5XZ Kursziels erreicht. Im Anschluss stieg der Nikkei 225 Index mit 28.338,80 Punkten knapp an den X-Sequentials "X" Widerstand bei 28.510 Punkten an. Der Nikkei 225 Index schloss am Freitag, den 15.4.2022 bei 27.093,19 Punkten. Eine Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten ist dann zu erwarten, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei xxxxx Punkten notieren. Ansonsten befindet sich Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei xxxxxx Punkten.

ZINSMÄRKTE:

Euro Bund Future, 30 Years US-Treasury Bond

Bund Future:

Der Bund Future unterbot den X-Sequentials "X" Unterstützungsbereich bei 162,35 Euro bis 160,70 Euro aus dem Jahre 2018 bis 154,27 Euro, sodass ein Abwärtstrend vorliegt. Der Schlusskurs am Donnerstag, den 14.4.2022 lag bei 154,95 Euro. Die Abwärtszielzonen befinden sich bei xxxxx Euro bis xxxxx Euro, xxxxx Euro bis xxxxx Euro und xxxxx Euro bis xxxxx Euro. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxxx Euro bis xxxxx Euro. Der Abwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Marke bei xxxxx Euro notieren.

30 Years US-Treasury Bonds Future:

Der 30 Years US-Treasury Bonds befindet sich mit einem Wochenschlusskurs bei $141,06000 weiterhin innerhalb eines Abwärtstrends. Sollte das technische Kursziel bei $139,250 unterboten werden, dann ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials Kurszielzonen bei xxxxx bis xxxx und xxxxx bis $92,500 zu erwarten. Vorherige Unterstützung befindet sich bei xxxxx bis xxxxx. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxxx bis xxxxx.

Forex/Devisenpaare:

US-Dollar-Index, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDSEK, USDCHF.

US-Dollar:

Der US-Dollar Index überbot in der letzten Handelswoche die X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 100,20 Punkten bis 100,55 Punkten bis 100,770 Punkten, sodass ein weiterer Kursanstieg bis in die nächste X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten zu erwarten ist. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten und xxxxx Punkten bis xxxxx Punkten. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

EUR/USD:

Der EUR/USD bildete in der letzten Handelswoche bei 1,0757 einen Tiefpunkt aus und schloss am Freitag, den 15.4.2022 bei 1,0810. So lange die Tagesschlusskurse unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei xxxxx notieren, solange sind tiefere Kurse bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx bis xxxxx zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxxx bis xxxxx. Es besteht eine Position im Markt. Details siehe Börsenbrief.

GBP/USD:

Der GBP/USD schloss am Freitag, den 15.4.2022 bei 1,3062. Das Wochentief bei 1,2973 befand sich innerhalb der vollständigen X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone. Der GBP/USD sollte nun in Aufwärtsrichtung bis xxxxx umkehren. Für eine Kursumkehr in Aufwärtsrichtung müssen die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei xxxxx notieren. Bei einer anhaltenden Kursschwäche des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar befindet sich das Abwärtsziel bei xxxxx bis xxxxx. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

USD/JPY:

Der japanische Yen zeigte gegenüber dem US-Dollar in der letzten Handelswoche weitere Stärke. Das Wochenhoch lag bei 126,69 JPY. Der Schlusskurs am Freitag, den 15.4.2022 lag bei 126,48 JPY. Somit wurde mittlerweile die zweifache 5XZ inverse Kurszielzone bei 125,90 JPY bis 127,05 JPY erreicht. Der Aufwärtstrend ist so lange intakt, solange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 123,67 JPY notieren. Die X-Sequentials Kurszielzonen des Aufwärtstrends liegen bei xxxxx JPY bis xxxxx JPY und xxxxx JPY bis xxxxx JPY. Unterstützung befindet sich bei xxxxx JPY bis xxxxx JPY und xxxx JPY bis xxxxx JPY.

Mit dem letzten Handelssignal wurden +158 Pips gewonnen.

USD/CAD:

Der USD/CAD schloss am Freitag, den 15.4.2022 bei 1,2611. Der USD/CAD verläuft seit dem Tiefpunkt am 1.6.2021 bei 1,2006 CAD innerhalb einer Seitwärtsbewegung dessen obere Begrenzung sich bei 1,2949 CAD und 1,2964 CAD befindet. Wenn die Marke von xxxxx überboten wird, ist ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials "X" Widerstand bei xxxxxx CAD zu erwarten. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

USD/SEK:

Der USD/SEK bildete mit dem Hoch bei 10,0699 SEK am 7.3.2022 einen X-Sequentials 5XZ Hochpunkt aus, dem ein Kursrückgang bis 9,2293 SEK folgte. Der USD/SEK schloss am Freitag, den 16.4.2022 höher bei 9,5778 SEK. Sollte der USD/SEK im Kursbereich von 9,5398 bis 9,7710 Widerstand finden, dann ist ein Kursrückgang bis in die X-Sequentials "X" Unterstützungszone bei 8,8274 SEK bis 8,522 SEK zu erwarten, wobei das eigentliche Kursziel bei 8,670 SEK liegt. Auf ein Handelssignal wird vorerst verzichtet.

USD/CHF:

Sofern beim USD/CHF eine Ausbruchssituation relativ zum Hochpunkt vom 1.4.2021 bei 0,9473 CHF ausgehend vom letzten Hochpunkt bei 0,9460 CHF vom 16.3.2022 vorliegen sollte, dann ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 0,9557 CHF bis 0,9579 CHF zu erwarten. Ansonsten ist zu erwarten, dass der USD/CHF im Widerstandsbereich von 0,9320 CHF bis 0,9432 CHF in Abwärtsrichtung umkehrt und weiterhin in Seitwärtsrichtung verläuft. Der USD/CHF schloss am Freitag, den 15.4.2022 bei 0,9432.

Commodities (Rohstoffe):

CRB Index, Light Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, Gasoline, Gold, Silber, Platin.

CRB-Index:

Der CRB-Index bildete am 8.3.2022 bei 309.1216 einen Hochpunkt aus und fand im Anschluss mit 281.3498 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 289.2025 Punkten. Nun konnte der CRB-Index mit einem Wochenhoch bei 311.9236 Punkten und einem Wochenschlusskurs bei 311.9236 Punkten, dieses vorherige Hoch überwinden. Somit sind weiter steigende Rohstoffpreise zu erwarten. Es ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 329 Punkten bis 336 Punkten zu erwarten. Sollten die Tagesschlusskurse im Anschluss permanent unterhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 289.2025 Punkten notieren, dann befindet sich das Korrekturpotenzial bei 236 Punkten.

Light Crude Oil (Erdöl):

Light Crude Oil bildete am 7.3.2022 bei $130,50 einen Hochpunkt aus und fiel im Anschluss bis $93,53. Somit wurde die X-Sequentials Aufwärtstrendlinie bei $95,32 getestet. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb dieser X-Sequentials Aufwärtstrendlinie bei xxxxx notieren, solange ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei xxx bis xxxxx zu erwarten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxxx bis xxxxx. Light Crude Oil schloss am 14.4.2022 höher bei $106,95. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

Natural Gas (Erdgas):

Natural Gas stieg in der letzten Handelswoche stark an und überbot die X-Sequentials Kurszielzone bei $7,015-$7,160 bis $7,346. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $6,400 notieren, solange ist ein Kursanstieg bis xxxxx bis xxxxx zu erwarten. Im Extremfall kann mit einem Kursanstieg bis xxxxx gerechnet werden. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von $6,440 bis $5,711. Der Schlusskurs am 14.4.2022 lag bei $7,300. Es bestand seit $6,539 eine Longposition. Der Stopp lag bei $5,649. Das Kursziel lag bei $7,015. Es wurden +476 Ticks/Punkte gewonnen. Es wurden mit der letzten Shortprognose, nach einem Verlust von 75,6 Ticks/Punkten, 1094 Ticks/Punkte gewonnen.

ULSD Heating Oil (Heizöl):

ULSD Heating Oil bildete am 9.3.2022 bei $4,6709 einen Hochpunkt aus und korrigierte im Anschluss bis $2,9330. ULSD Heating Oil verläuft an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke von $3,764 in Seitwärtrsichtung. Sollte ULSD Heating Oil in Aufwärtsrichtung ausbrechen, dann befindet sich das Kursziel bei $5,5. ULSD Heating Oil schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei $3,8548.

RBOB Gasoline (Benzin):

RBOB Gasoline bildete am 7.3.2022 bei $3,8904 einen Hochpunkt aus und fiel im Anschluss bis $2,8861. RBOB Gasoline (Benzin) verläuft aktuell an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $3,128 in Seitwärtsrichtung. Sollte RBOB Gasoline in Aufwärtsrichtung ausbrechen, dann ist ein Kursanstieg bis xxxxx zu erwarten. Hierfür müssen die Tagesschlusskurse weiterhin oberhalb von xxxxx notieren. RBOB Gasoline schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei $3,3814. Es liegt ein neues Handelssignal vor.

Silber:

Silber bildete am 8.3.2022 bei $27,495 einen Hochpunkt aus und notierte im Anschluss bis $24,045 tiefer. Der Schlusskurs lag am 8.4.2022 bei $24,823. So lange Silber unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $26,290 per Tagesschlusskursen notiert, solange sind tiefere Kurse bis zur X-Sequentials Kurszielzone bei $22,80 bis $22,42 zu erwarten. Ansonsten ist eine Aufwärtsbewegung bis auf $29,20 zu erwarten. Dieses erscheint Augenblicklich jedoch unwahrscheinlich, sodass bis auf Weiteres mit einem Abbröckeln des Silber Kurses zu rechnen ist. Mit dem letzten Handelssignal wurden +152,9 Ticks/Punkte gewonnen.

Gold:

Gold bildete am 8.3.12022 bei $2.078,8 einen Hochpunkt aus. Dem folgte eine Korrektur bis zur X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $1.892,8. Gold schloss am Donnerstag, den 14.4.022 bei $1.974,9. Eine Aufwärtsbewegung bis in die vollständige X-Sequentials Kurszielzone bei xxxxx-xxxxx-xxxxx ist erst dann zu erwarten, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb von xxxx notieren. Ansonsten befindet sich Unterstützung bei xxxxx. Mit dem letzten Handelssignal wurden +634 Ticks/Punkte gewonnen.

Platin:

Platin schloss am Donnerstag, den 14.4.2022 bei $994,2. Es liegt seit dem Hochpunkt vom 9.3.2022 bei $1.197,0 ein bearishs X-Sequentials X5 Muster mit Kursziel bei xxxxx bis xxxxx und xxxxx vor. Ein Zwischenziel befindet sich bei xxxxx bis xxxxx . Widerstand befindet sich im Kursbereich von xxxxx bis xxxxx. Tiefere Kurse sind so lange zu erwarten, solange die Tagesschlusskurse unterhalb der Abwärtstrendmarke bei xxxxx notieren. Mit dem letzten Handelssignal wurden +550 Ticks/Punkte gewonnen. Es liegt eine neues Handelssignal vor.

