Das X-Sequentials Displaced Muster

"In meinem Buch "Besser traden mit X-Sequentials", wurde das Momentum als kursantreibende Kraft bezeichnet.

Der Begriff ist angelehnt aus dem der Physik: "Impuls".

Der Impuls ist eine Erhaltungsgröße.

Ein Impuls ist eine additive Größe. Für ein Objekt mit mehreren Bestandteile ist der Gesamtimpuls die vektorielle Summe der Impulse aller seiner Teile.

In einem Inertialsystem ist der Impuls eine Erhaltungsgröße.

In einem physikalischen System, auf das keine äußeren Kräfte wirken, (in diesem Zusammenhang auch als abgeschlossenes System bezeichnet), bleibt die Summe aller Impulse der zum System gehörenden Bestandteile konstant.

Der anfängliche Gesamtimpuls ist dann also auch gleich der Vektorsumme der zu irgendeinem späteren Zeitpunkt vorhandenen Einzelimpulse. Stöße und andere Vorgänge innerhalb des Systems, bei denen sich die Geschwindigkeiten der Bestandteile ändern, enden stets so, dass dieses Prinzip nicht verletzt wird.

In meinem Buch "Besser traden mit X-Sequentials" wurden zwar nur zwei Grundmuster vorgestellt, jedoch ist es möglich, mittels der Preisziellinie mehrere Muster zu definieren.

Es gilt, die Grundlogik zu beachten."

Wir haben zuletzt eine Metrik definiert, wie folgt:

Diese Metrik erlaubt es uns Kursmusterendpunkte gleichzusetzen.

Nach diesem Tutorial können Sie selbstsständig markante Momentumumkehrungen ausfindig machen !.

Im ersten Chart sehen wir das zu projizierende Marktbewegungssegment:

Chart 1:



Im 2. Chart setzen wir Punkt 1, relativ zu Punkt 2.

Chart 2:



Anschließend konstruieren wir die Basislinie.

Die Basislinie ist gleichzeitig die Signallinie.

Chart 3:



Im nächsten Schritt kennzeichnen wir die einzelnen Punkte.

Chart 4:



Im nächsten Schritt wir die Preislinie konstruiert.

Die Größe der vertikalen Linie, definiert wie weit die Marktbewegung reichen wird.

Chart 5:



Es wird nun die Preisziellinie nach oben hin abgetragen.

Chart 6:



Es wird im nächsten Schritt eine Preiszielzone konstruiert.

Dieses indem die Preisziellinie auch an der Basislinie abgetragen wird.

Chart 7:



Es erfolgen nun nachfolgende Definitionen:

Punkt "1X5" wird als "1X5D" bezeichnet.

Das "D" steht für "Displaced", was auf deutsch "versetzt" bedeutet.

Den projizierten Hochpunkt bezeichnen wir als "D5XZ". Das "D" steht auch hier für "Displaced".[nbsp]

"D5XZ" deswegen, weil es aus einer konstruierten "X5" mit dem versetzen Punkt "1X5D" hervorging.

Alle X-Sequentials Displaced Muster sind gleich flachen X-Sequentials X5 Mustern.

