X-Sequentials Daytrading für die 32. Kalenderwoche 2020

Sehr geehrte Leser/Innen,

Nachfolgend erhalten Sie den Daytrading Ausblick für die Märkte "DAX Index", "SP500 Index", "Nasdaq 100 Index", "EUR/USD", "Gold" und "Brent Oil", für die 32. Kalenderwoche 2020.

Den X-Sequentials Daytrading Börsenbrief mit Handelssignalen erhalten Sie täglich als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

Bei der Wahl einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft sparen Sie derzeit die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

DAX Index:

Der DAX Index stieg am 21.7.2020 bis auf 13313.9 Punkten an, um auf 12253.9 Punkten am 30.7.2020 zu fallen. Die 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzone bei 13386 Punkten bis 13496 Punkten, wurde um 72,1 Punkten verfehlt. Der DAX Index fand im Anschluss mit 12768.6 Punkten Widerstand an den 3/6 X-Sequentials Marken bei 12604 Punkten und 12758 Punkten. Der DAX Index notiert am Dienstag, den 4.8.2020 bei 12586.2 Punkten. Die Abwärtsbewegung ist beendet, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12932.2 Punkten per einem 4h Schlusskurs überbietet, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da der DAX Index ansonsten Widerstand gefunden hätte. Höhere Kurse oberhalb von 13313.9 Punkten sind derzeit nicht zu erwarten. Sofern das Tief bei 12253.9 Punkten unterboten wird, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11235 Punkten zu erwarten. Es wird abgewartet, ob der DAX Index oberhalb von 12932.2 Punkten notiert.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart





SP500 Index:

Der SP500 Index bildete am 8.6.2020 bei 3233.13 Punkten ein X-Sequentials 5XZ Hoch aus. Der X-Sequentials "X" Unterstützungsbereich bei 2945.82 Punkten - 2873 Punkten - 2766.64 Punkten wurde nicht erreicht. Das Folgetief lag bei 2965.66 Punkten. Der SP500 Index zeigte somit Stärke. Im Anschluss wurde das Hoch bei 3233.13 Punkten bis auf 3302.73 Punkten am 3.8.2020 überboten, sodass ein X-Sequentials X2 Muster vorliegt. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 3239.61 Punkten per einem 4h Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 3368 Punkten zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei 3100 Punkten.

SP500 Index 4h X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index notiert am 4.8.2020 bei 11074.0 Punkten. Es ist weiterhin eine Aufwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 11146.7 Punkten bis 11206.8 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke 10763.3 Punkten per einem 4h Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen,da ansonsten Unter-stützung gefunden wurde. Unterstützung zuvor befindet sich im Kursbereich von 11008.2 Punkten bis 10900.1 Punkten. Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 10882.1 Punkten unterboten wird.

Nasdaq 100 Index 4h 3/6 X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

EUR/USD:

Der EUR/USD überbot die prognostizierte Kurszielzone bei 1.14996 bis 1.15380 bis auf 1.19088 am 31.7.2020. Im Anschluss fand der EUR/USD mit 1.16940 Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 1.17526. Der EUR/USD notiert am Dienstag, den 4.8.2020 bei 1.17690. Sofern das Tief bei 1.16940 unterboten werden sollte, ist ein Kursrückgang bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 1.16558 bis 1.16347 zu erwarten. Die Abwärtskorrektur ist beendet und eine Aufwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 1.19775 bis 1.20117 ist zu erwarten, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1.18513 per einem 4h Schlusskurs überboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da ansonsten Widerstand gefunden wurde.

EUR/USD 4h X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Gold:

Gold bildete am 14.4.2020 bei 1788.8$ ein X-Sequentials "X2" Hoch aus. Das Folgetief lag bei 1666.2$. Wie prognostiziert, wurde das X-Sequentials "X2" Hoch vom 14.2.2020 bei 1788.8$ bis auf 1829.8$ am 8.7.2020 überboten. Gold fand im Anschluss mit 1791.1$ Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 1796.5$ und notiert am Dienstag, den 21.7.2020 bei 1818.6$.Es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 1851$ zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1915$ per einem 4h Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

Gold 4h X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Brent Oil:

Brent Oil brach aus seiner Seitwärtsbewegung bis auf 44.90$ aus und notiert am Dienstag, den 4.8.2020 bei 44.36$. Sofern die 3/6 X-Sequentials Marke bei 41.91$ nicht per einem 4h Schlusskurs unterboten wird, ist die Aufwärtsbewegung intakt und es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 53$ zu erwarten.

Brent Oil 4h 3/6 X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Den X-Sequentials Daytrading Börsenbrief mit Handelssignalen erhalten Sie täglich als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

Bei der Wahl einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft sparen Sie derzeit die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Lassen Sie sich die Handelssignale nicht entgehen.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und füllen Sie das Formular aus.

Wählen Sie im Feld "bitte auswählen" das "Jahresabo" für 1188 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Klicken Sie auf "Jetzt Bestellen" und wählen Sie auf der Folge Seite das Jahresabo aus.

[nbsp]

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de



PS:

Werden Sie kostenloser Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter Leser !