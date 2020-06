Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder gewannen in der letzten Handelswoche im DAX Index +282 Punkte.Am Mittwoch,den 3.6.2020 wurden im DAX Index +474 Punkte (Positionstrading) und 253,3 Punkte (Daytrading) gewonnen.Im SP500 Daytrading wurden ebenfalls am Mittwoch +243,68 Punkte gewonnen.

Nachfolgend der X-Sequentials Daytrading Börsenbrief für den 4/5.6.2020 für nachfolgende Märkte: DAX Index, SP500 Index, Nasdaq 100 Index, EUR/USD, Gold und Brent Oil.

Den X-Sequentials Daytrading Börsenbrief mit Handelssignalen erhalten Sie täglich als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied.

DAX Index:

Der DAX Index fand mit 10160.9 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 10659.0 Punkten und setzte seine Aufwärtsbewegung oberhalb von Punkt "X2" bei 11235.6 Punkten bis auf 12424.6 Punkten fort. Der DAX Index schloss am Mittwoch,den 3.6.2020 bei 12473.0 Punkten. Es war eine Aufwärtsbewegung bis zum X-Sequentials "X" Widerstand eines vorherigen X-Sequentials X5 Musters bei 12160.0 Punkten zu erwarten. Diese Prognose wurde realisiert. Der DAX Index sollte nun Widerstand gefunden haben. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt und die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum nächsten 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 13060 Punkten bis 13180 Punkten ist dann zu erwarten, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11850.3 Punkten per einem 4h Schlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nach einem Unterbieten der 3/6 X-Sequentials Marke nicht höher liegen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. In der letzten Handelswoche wurden +282 Punkte im DAX Index mit einer Longposition gewonnen. Am Mittwoch ,den 3.6.2020 wurden im Daytrading +253,3 Punkte im DAX Index gewonnen.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

SP500 Index:

Der SP500 Index überbot die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 3004 Punkten - 3043 Punkten bis auf 3119.95 Punkten und notiert am Mittwoch, den 3.6.2020 bei 3111.68 Punkten. Es liegt seit dem 14.5.2020 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit Kurszielzone bei 3182 Punkten bis 3263 Punkten vor. Ein Zwischenziel befand sich bei 3100 Punkten. Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 2872 Punkten mit Mindestziel bei 2945 Punkten. Die Aufwärtsbewegung ist beendet wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 2953 Punkten er einem 4h Schlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Die X-Sequentials Zeitziele zeigen auf den 2.6.2020 - 5.6.2020 und den 16.6.2020 – 18.6.2020. Am Mittwoch, den 3.6.2020 wurden im SP500 Index Daytrading +243,68 Punkte gewonnen.

SP500 Index 4h 3/6 X-Sequentials Chart:

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index fand mit 8855.3 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 8933.3 Punkten und stieg im Anschluss bis auf 9705.7 Punkten an. Mit diesem Hoch wurde ein 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 9659 Punkten bis 9710 Punkten erreicht. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 9204.0 Punkten bis 9113.7 Punkten. Vorherige Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 9465.4 Punkten bis 9389.7 Punkten. Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn die Marke von 9072.1 Punkten unterboten wird. Der Nasdaq 100 Index notiert am Mittwoch, den 3.6.2020 bei 9671.0 Punkten. Für einen Anstieg oberhalb des Hochs vom 20.2.2020 bei 9755.9 Punkten, darf die 3/6 X-Sequentials Marke von 8933.3 Punkten nicht per einem 4h Schlusskurs unterboten werden.Die Folgeschlusskurse dürfen nach einem Unterbieten per 4h Schlusskurs nicht höher liegen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

Nasdaq 100 Index 4h 3/6 X-Sequentials Chart:

Eur/Usd:

Der Eur/Usd bildete am 22.3.2020 bei 1.06330 ein X-Sequentials "X2" Tief aus und erreichte in der Folge am 27.3.2020 mit 1.11473 den X-Sequentials "X" Widerstand. Der Eur/Usd notiert am Mittwoch, den 3.6.2020 bei 1.12345. Es ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Unterbieten des Tiefs bei 1.06330 zu erwarten. Die Bewegung in Aufwärtsrichtung ist beendet, wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 1.10998 per einem 4h Schlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nach einem Unterbieten per einem 4h Schlusskurs nicht höher liegen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde.

Eur/Usd 4h X-Sequentials Chart:

Gold:

Gold bildete am 14.4.2020 bei 1788.8$ ein X-Sequentials "X2" Hoch aus. Das Folgetief lag bei 1666.2$. Gold notiert am Mittwoch, den 3.6.2020 bei 1703.9$.Es ist ein Überbieten des Hochs bei 1788.8$ zu erwarten.

Gold 4h X-Sequentials Chart:

Brent Oil:

Brent Oil bildete am 22.4.2020 einen Tiefpunkt bei 16.57$ aus und stieg in der Folge bis auf 40.38$ am 3.6.2020 an. Es ist ein Kursanstieg bis auf 46.70$ zu erwarten. Vorheriges 3/6 X-Sequentials Kursziel befand sich bei 39.08$ - 39.45$. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 37.47$ per einem 4h Schlusskurs unterboten wird, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Brent Oil notiert am Mittwoch, den 3.6.2020 bei 39.63$. Es besteht eine Position im Markt.

Brent Oil 4h 3/6 X-Sequentials Chart:

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Trading Gewinne:

DAX Index:+189,6 Punkte,

Nasdaq 100 Index:+80 Punkte,

Nikkei 255 Index: +234 Punkte,

Dow Jones Industrial Average Index:+394 Punkte,

Dow Jones Transportation Index:+312 Punkte,

DAX Index: +290 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +650 Punkte,

DAX Index: +282 Punkte,

DAX Index: +474 Punkte,

DAX Index: +253,3 Punkte,

SP500 Index: +243,68 Punkte.



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

