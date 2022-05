Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

X-Sequentials DAX Index Trading für den 4.5.2022 bis 6.5.2022

Sehr geehrte Leser/innen,

DAX Index:

Der DAX Index verlief am Dienstag, den 3.5.2022 innerhalb einer Spanne von 14081.15 Punkten bis 13920.46 Punkten in Seitwärtsrichtung und schloss bei 14039.48 Punkten.

Zuletzt schaffte es der DAX Index nicht die X-Sequentials Kurszielzone bei 16435 Punkten bis 16775 Punkten der Aufwärtsbewegung vom 7.3.2022 bis zum 29.3.2022 zu erreichen, sondern trat am 6.4.2022 aus dem zugehörigen X-Sequentials Trendkanal aus.

Am 21.4.2022 wurde mit 14598.11 Punkten ein Hochpunkt innerhalb eines X-Sequentials Widerstandsbereichs ausgebildet. Der DAX Index tendierte zwar tiefer, erreichte jedoch nicht die reguläre X-Sequentials Kurszielzone bei 13455 Punkten bis 13335 Punkten, sondern fand am 27.4.2022 mit 13566.20 Punkten Unterstützung an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 13815.80 Punkten und generierte am 29.4.2022 ein Kaufsignal.

Bislang verblieb der Kursanstieg ohne nennenswerte Dynamik.

Der DAX Index mit 14187.02 Punkten jedoch nur Widerstand innerhalb eines X-Sequentials Widerstandsbereichs.

Fazit:

Regulär hätte der DAX Index die X-Sequentials Kurszielzone bei 13455 Punkten bis 13335 Punkten erreichen müssen, zeigte jedoch Stärke und generierte ein Kaufsignal.

Der DAX Index muss nun im Zuge dessen zügig ansteigen und die Marke von 14315.35 Punkten überbieten. Im Anschluss darf auf keinen Fall die Marke von 13961.95 Punkten unterboten werden. Als erstes Kursziel ergäbe sich die Marke von 15100 Punkten bis 15250 Punkten.

Sollte dieser Kursanstieg nicht alsbald eintreten ist ein Erreichen der X-Sequentials Abwärtszielzone bei 13455 Punkten bis 13335 Punkten zu erwarten. Tiefere Kurs als bislang erwähnt sind erst bei einem Unterbieten der Marke von 13335 Punkten zu erwarten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:





Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com