X-Sequentials DAX Index Trading für den 3.6.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder gewannen in der letzten Handelswoche +282 Punkte im DAX Index.

DAX Index:

Der DAX Index fand mit 10160.9 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 10659.0 Punkten und setzte seine Aufwärtsbewegung oberhalb von Punkt "X2" bei 11235.6 Punkten bis auf 12055.6 Punkten fort. Der DAX Index schloss am Dienstag den 2.6.2020 bei 11994.0 Punkten. Es ist eine Aufwärts-bewegung bis zum X-Sequentials "X" Widerstand bei 12160.0 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtsbewegung ist beendet wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11429.9 Punkten per einem 4h Schlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen da ansonsten Unterstützung gefunden wurde. Es wurden in der letzten Handelswoche +282 Punkte im DAX Index mit einer Longposition gewonnen. Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 2.6.2020 bei 11896.7 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 11812.4 Punkten bis 11703.0 Punkten.

Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn die Marke von 11519.8 Punkten unterboten wird.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Trading Gewinne:

DAX Index:+189,6 Punkte,

Nasdaq 100 Index:+80 Punkte,

Nikkei 255 Index: +234 Punkte,

Dow Jones Industrial Average Index:+394 Punkte,

Dow Jones Transportation Index:+312 Punkte,

DAX Index: +290 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +650 Punkte,

DAX Index: +282 Punkte.

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft bis zum 5.6.2020 die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Werden Sie jetzt Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied und erhalten Sie nachfolgende Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe:

– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Börsenbrief,

– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Daytrading Börsenbrief,

– Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.

Profitieren Sie von den X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignalen.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und füllen Sie das Formular aus.

Wählen Sie im Feld "bitte auswählen" das "Jahresabo" für 1188 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Dieses Angebot ist gültig bis zum 5.6.2020, 24h.

Danach gilt der alte Preis von 1188 Euro !.

Klicken Sie auf "Jetzt Bestellen" und wählen Sie auf der Folge Seite das Jahresabo aus.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Werden Sie kostenloser Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter Leser !