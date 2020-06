X-Sequentials DAX Index Trading für den 25.6.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Technische-X-Analyse.de Trading Handelsergebnisse seit dem 26.5.2020:

DAX Index Positionstrading: +282 Punkte,

DAX Index Positionstrading: +474 Punkte,

DAX Index Daytrading: +253,3 Punkte,

SP500 Index Daytrading: +243,68 Punkte,

Brent Oil Daytrading: +302 Pips,

Gold Full0820 Futures Positionstrading: -780 Pips,

Nasdaq 100 Inde Daytrading: -50,7 Punkte.

Light Crude Oil Full0720 Futures Positionstrading: +425,97 Pips,

GBP/USD Positionstrading: +298,8 Pips,

EUR/USD Positonstrading: +167,3 Pips,

Dow Jones Industrial Index Postionstrading:-503 Punkte,

Silber Full0720 Futures Positionstrading:-86,1 Pips,

SP500 Index Daytrading: -57,99 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 15.6.2020 bei 11597.8 Punkten einen Tiefpunkt aus und stieg bis auf 12616.1 Punkten am 23.6.2020. Es liegt seit dem 22.6.2020 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor. Es war eine Aufwärtsbewegung bis zur 5XZ X-Sequentials Kurszielzone bei 12668 Punkten bis 12793 Punkten zu erwarten. Jedoch wurde nur das halbe 5XZ X-Sequentials Aufwärtsziel bei 12496.9 Punkten bis 12629.7 Punkten, mit 12616.1 Punkten realisiert. Der DAX Index unterbot während der Mittwochssitzung das "5X5" Tief bei 12172.1 Punkten bis auf 12111.5 Punkten und schloss bei 12120.8 Punkten. Widerstand befindet sich im 3/6 X-Sequentials Kursbereich von 12111.5 Punkten bis 12192.7 Punkten. Widerstand im Anschluss befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12359.8 Punkten. Sofern die 3/6 XSequentials Marke von 12253.3 Punkten nicht überboten wird, ist eine Abwärtsbewegung bis in den halben 5XZ inversen X-Sequentials Kurszielbereich bei 12018 Punkten bis 11885 Punkten und im Anschluss bis in den gesamten 5XZ X-Sequentials Kurszielbereich bei 11713 Punkten bis 11580 Punkten zu erwarten.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

