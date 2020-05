X-Sequentials DAX Index Trading für den 19.5.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index bildete am 16.3.2020 bei 8255.7 Punkten einen Tiefpunkt aus.

Das Folgehoch lag am 30.4.2020 bei 11235.6 Punkten.

Dieses Hoch ist als "X2"" zu kennzeichnen

Es ist ein Überbieten dieses Hochs bis auf 11770 Punkten zu erwarten.

Der DAX Index schloss am 18 Mai 2020 bei 11069.6 Punkten.

DAX Index 4h X-Sequentials Chart:





Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten zuletzt nachfolgende Trading Gewinne:

DAX Index:+189,6 Punkte,

Nasdaq 100 Index:+80 Punkte,

Nikkei 255 Index: +234 Punkte,

Dow Jones Industrial Average Index:+394 Punkte,

Dow Jones Transportation Index:+312 Punkte,

DAX Index: +290 Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +650 Punkte.

Werden Sie jetzt Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied !.

Klicken Sie auf den Link und füllen Sie am Ende der Seite das Formular aus.

Link:Zur Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft !

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Werden Sie kostenloser Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter Leser !