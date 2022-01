X-Sequentials DAX Index Trading: Schafft der DAX Index die 16.000 Punkte Marke nachhaltig zu überwinden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Link: Zum Chart

Der DAX Index schloss am Freitag, den 14.1.2022 bei 15.883,24 Punkten. Der DAX Index schaffte es zuletzt im Zuge eines bearishen X-Sequentials X5 Musters nicht tiefer zu notieren, sondern ausgehend von 15.015,40 Punkten bis an das vorherige Hoch bei 16.290,20 Punkten anzusteigen. Dieses lässt steigende Kurse erwarten. So lange der DAX Index nun oberhalb der Aufwärtstrendmarke von 15.544,80 Punkten notiert, solange ist ein Kursanstieg bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 16.745 Punkten bis 16.910 Punkten zu erwarten. Die Aufwärtstrendmarke kann als Unterstützung dienen. Rechnerische Unterstützung läge dann bei 15.440 Punkten. Der zuvor erwähnte Kursanstieg kann erst einsetzen, wenn die Marke von 16.069,40 Punkten überboten und im Anschluss die Marke von 15.833,00 Punkten nicht unterboten wird.

Wenn Ihnen dieser Blog-Beitrag gefällt, dann teilen Sie ihn bitte, damit auch andere davon profitieren können.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com