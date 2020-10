X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 2.10.2020

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index bildete mit 12341.6 Punkten einen halben 5XZ X-Sequentials Tiefpunkt aus und schloss am Donnerstag, den 1.10.2020 bei 12710.2 Punkten. Widerstand befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 13087 Punkten. Mit dem bisherigen Hoch bei 12873.4 Punkten wurde bislang das Mindestziel in Aufwärtsrichtung erreicht. Sofern das Tief bei 12341.6 Punkten unterboten werden sollte, ist eine Abwärtsbewegung bis zum gesamten X-Sequentials 5XZ Abwärtsziel bei 10893 Punkten - 10663 Punkten - 10442 Punkten zu erwarten. Es wird abgewartet, dass der DAX Index zunächst Widerstand findet und ob das "5X5" Hoch bei 13460.5 Punkten überboten wird.

DAX Index 30 Minuten X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Jahresmitgliedschaft derzeit die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Lassen Sie sich die Handelssignale nicht entgehen.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Button und füllen Sie das Formular aus.

Wählen Sie im Feld "bitte auswählen" das "Jahresabo" für 1188 Euro.

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

Klicken Sie auf "Jetzt Bestellen" und wählen Sie auf der Folge Seite das Jahresabo aus.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de