X-Sequentials DAX Index Analyse: Wird das X-Sequentials Umkehrmuster greifen?

Der DAX Index bildete zuletzt bei 16.290,20 Punkten einen Hochpunkt aus, dem ein Tiefpunkt bei 15.015,40 Punkten folgte. Der DAX Index schloss am 23.12.2021 bei 15.756,31 Punkten.

Der DAX Index befindet sich seit dem Hochpunkt bei 16.290,20 Punkten und dem Folgetief bei 15.015,40 Punkten innerhalb einer Handelsspanne. Sofern der Hochpunkt bei 16.290,20 Punkten nicht überboten wird, greift das vorliegende X-Sequentials X5 Umkehrmuster und es ist eine Abwärtsbewegung bis in die halbe „5XZ“ Abwärtszielzone bei 14.870 Punkten-14.575 Punkten-14.265 Punkten zu erwarten. Sollte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen, dann ist ein Kursrückgang bis in die vollständige „5XZ“ Kurszielzone bei 13.120 Punkten-12.820 Punkten-12.525 Punkten zu erwarten. Steigende Kurse sind erst zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 15.974,30 Punkten überbietet und im Anschluss die Marke von 15.244,50 Punkten nicht unterbietet. Mit dem letzten Handelssignal wurden +215,63 Punkte gewonnen. Ein neues Handelssignal ergibt sich derzeit nicht.

Light Crude Oil: +1237 Ticks!

Light Crude Oil: +573 Ticks!

Dow Jones Industrial Index: +507 Punkte!

DAX Index: +215,63 Punkte!

Natural Gas: +1094 Ticks!

US-Dollar Index: +109 Punkte!

