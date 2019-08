X-Sequentials DAX Futures Continuous Trading für die 33. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Future Continuous:

Der DAX Future Continuous erreichte am 3.7.2019 mit 12650.0 Punkten, dass ½ 5XZ Aufwärtsziel des bullishen X-Sequentials Musters, welches vom 9.4.2019 bis zum 3.6.2019 formiert wurde. Im Anschluss wurde Punkt 5X5 bei 11618.0 Punkten bis auf 11540.5 Punkten unterboten, sodass keine höheren Kurse oberhalb von 12650.0 Punkten zu erwarten sind. Nach dem Folgehoch bei 11853.0 Punkten, fand der FDAX mit einem Tief bei 11662.0 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11698.5 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 9.8.2019 lag bei 11727.0 Punkten. Widerstand befindet sich im Kursbereich von 11777.0 Punkten bis 11845.0 Punkten. Höhere Kurse bis zum 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel bei 12015.0 Punkten - 12057.0 Punkten sind zu erwarten, wenn die Marke von 11989 Punkten überboten wird. Eine Abwärtsbewegung bis zum vollständigen 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel bei 11325 Punkten bis 11220 Punkten, ist dann zu erwarten, wenn der FDAX per einem 3 Stunden Schlusskurs unterhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11698.5 Punkten schliesst, wobei die Folgeschlusskurse nicht höher liegen dürfen, da der FDAX Unterstützung an dieser 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte.

DAX Future Continuous 3 Stunden X-Sequentials Chart:



