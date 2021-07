X-Sequentials Chartanalyse Methode Trading Prognosen für Indizes, Forex und Rohstoffe (Stand 17.7.2021)!

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index bildete am 14.7.2021 mit 15.810,70 Punkten einen neuen Hochpunkt aus. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 15.540,31 Punkten. Ein Kursanstieg bis zum nächsten 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel bei 15.850 Punkten bis 15.925 Punkten und im Anschluss bis 16.570 Punkten ist dann zu erwarten, wenn die Tagesschlusskurse nicht unterhalb von 15.032,50 Punkten liegen. Ansonsten befindet sich Unterstützung innerhalb der Kursbereiche bei 14.601,60 Punkten bis 14.515,10 Punkten und 14.074,20 Punkten bis 13.955,70 Punkten.Der Dow Jones Industrial Index erreichte am 10.5.2021 mit 35.091,61 Punkten einen Hochpunkt und fand im Anschluss mit 33.271,90 Punkten Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke bei 33.788,50 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 34.687,86 Punkten. Ein Kursanstieg bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 35.390 Punkten bis 35.580 Punkten ist zu erwarten, wenn die Marke von 33.271,90 Punkten nicht unterboten wird. Ansonsten befinden sich die Unterstützungsbereiche bei 34.561,30 Punkten bis 34.039,70 Punkten, 33.617,90 Punkten bis 32.905,11 Punkten, 32.793,30 Punkten bis 32.345,70 Punkten und 31.608,60 Punkten bis 31.221,30 Punkten. Sollte der Dow Jones Industrial Index Stärke zeigen und sein Aufwärtsziel bei 35.390 Punkten bis 35.580 Punkten überbieten, so befände sich das Kursziel bei 40.900 Punkten.Der Nasdaq 100 Index stieg bis zum 13.7.2021 auf 15.002,30 Punkten an und schloss am Freitag, den 16.7.2021 bei 14.681,38 Punkten. So lange die Schlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke von 14.481,80 Punkten liegen, solange ist der Aufwärtstrend intakt und es ist ein Kursanstieg bis bis zum nächsten 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel bei 15.075 Punkten bis 15.200 Punkten zu erwarten. Das Folgeziel befindet sich bei 15.660 Punkten. Ein kurzes Unterbieten der Aufwärtstrendmarke bei 14.481,80 Punkten, gefolgt von eine einem Kursanstieg bedeutet Unterstützung. Ansonsten befindet sich Unterstützung in den Kursbereichen von 14.429,10 Punkten bis 14.247,60 Punkten, 14.050,40 Punkten bis 13.931,00 Punkten, 13.747,20 Punkten bis 13.608,00 Punkten und 13.433,70 Punkten bis 13.138,30 Punkten.Der Nikkei 225 Index bildete am 16.2.2021 bei 30.714,50 Punkten einen Hochpunkt aus und korrigierte im Anschluss bis auf 27.385,00 Punkten am 13.5.2021. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 28.033,08 Punkten. So lange sich die Tagesschlusskurse nicht oberhalb der Abwärtstrendmarke bei 29.255,90 Punkten befinden, solange ist eine Abwärtsbewegung bis zum 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 26.240 Punkten bis 25.880 Punkten zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung bis auf 32.620 Punkten kann nur einsetzen, wenn sich die Tagesschlusskurse oberhalb von 29.255,90 Punkten befinden.Der EUR/USD bildete am 25.5.2021 mit 1,2267 ein tieferes Hoch relativ zum Hochpunkt vom 6.1.2021 bei 1,2349 aus. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 1,1805. So lange die Schlusskurse nicht oberhalb der Abwärtstrendmarke bei 1,1909 liegen, solange ist eine Abwärtsbewegung bis zu den 3/6 X-Sequentials Kursziel Zonen bei 1,17 bis 1,1674 und 1,1610 bis 1,1575 zu erwarten.Der GBP/USD überbot mit dem Hochpunkt vom 1.6.2021 bei 1,4249 marginal das Hoch vom 24.2.2021 bei 1,4242 und fiel im Anschluss auf 1,3732. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 1,3767. So lange die Tagesschlusskurse nicht oberhalb von 1,4009 liegen, solange ist eine Abwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 1,3484 bis 1,3438 zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung kann erst einsetzen, wenn die Tagesschlusskurse oberhalb von 1,4009 liegen. Das Aufwärtsziel befände sich in diesem Fall bei 1,4530.Der USD/JPY bildete am 2.7.2021 bei 111,66 einen Hochpunkt aus und fand im Anschluss am 8.7.2021 mit 109,53 Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke bei 109,78. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei 110,07. Wenn die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei 109,78 liegen, dann ist eine Aufwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 112,10-112,33 zu erwarten. Die Folge Kursziele befinden sich bei 112,70 und 114,47. Widerstand befindet sich bei 110,64 bis 111,14.Ansonsten befinden sich Unterstützung in den Kursbereichen bei 109,85 bis 108,79, 108,65 bis 106,97 und 106,42 bis 105,18.Gold bildete am 1.6.2021 bei $1.919,2 einen Hochpunkt aus und unterbot im Anschluss die Aufwärtstrendmarke bei $1.873,2 bis auf $1.750,1 am 29.6.2021. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei $1.812,5. So lange die Schlusskurse nicht oberhalb der Abwärtsrendmarke bei $1.879,7 liegen, solange ist eine Abwärtsbewegung bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei $1.649 bis $1.632 zu erwarten. Ansonsten befindet sich das Kursziel nach Überbieten des Hochs von 2.089,2 vom 7.8.2020 bei $2.295.Light Crude Oil bildete am 6.7.2021 bei $76,98 einen Hochpunkt aus und korrigierte im Anschluss bis auf $70,41. Der Schlusskurs am Freitag, den 16.7.2021 lag bei $71,45. So lange die Tagesschlusskurse oberhalb der Aufwärtstrendmarke bei $68,47, solange ist der Aufwärtstrend intakt und es die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis auf $78,70-$78,80 und $103,9 bis $109,4 zu erwarten. Ein kurzes Unterbieten der Aufwärtstrendmarke bei $68,47 gefolgt von einem Kursanstieg bedeutet Unterstützung. Ansonsten befindet sich Unterstützung in den Kursbereichen von $69,00 bis $66,89, $66,42 bis $63,82, $61,73 bis $59,43 und $58,14 bis $56.43.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage www.Technische-X-Analyse.de