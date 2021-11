XPeng: Fahrt frei Richtung 60 USD?

von Manfred Ries

XPeng (Wochenchart): Der nächste Ausbruch steht bevor: es geht um den 50er-Widerstand.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 17. November 2021





…Emerging Markets! Und hier ganz klar ein Blick auf China. Zu Wochenbeginn gab es den langerwarteten Videogipfel zwischen Joe Biden (USA) und Xi Jinping (China). Dieses Gespräch der Staatsoberhäupter könnte zu einer weiteren Entspannung im bilateralen Handel zwischen den USA und China führen, hoffen Marktbeobachter.

Chinesische Aktien konnten zuletzt wieder punkten. Attraktiv in diesem Zusammenhang: XPeng (WKN: US98422D1054). Auf die attraktive Ausgangslage bei diesem Chinesen bin ich bereits in meinen vergangenen Ausführungen an dieser Stelle eingegangen. XPeng hatte ich am 5. November letztmalig positiv besprochen. Kurs damals: 46,56 USD. Kurs am Mittwoch im Morgenhandel an der Börse in New York: 48,90 USD (-2,0%). Gestern bereits wurde die 50er-Preismarke in Angriff genommen; Xpeng stieg am Dienstag um 5,3 Prozent. Damit rückt der damals angesprochene Break out immer näher! Ein signifikanter Ausbruch würde ein nachfolgendes Target von dann ~60 USD rechtfertigen.

Xpeng ist übrigens die Abkürzung für Xiaopeng Motors, wie das Unternehmen offiziell heißt. Xpeng ist ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und findet sich an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet.

XPeng (Tageschart): Tendenz weiter gen Norden gerichtet. Indikatoren-Situation: positiv.

Wie gehts weiter? Xpeng profitiert von der steigenden Nachfrage nach E-Autos. Die September-Zahlen waren ja ganz hervorragend; darüber hatte ich Sie informiert. Achtung: Voraussichtlich am morgigen Donnerstag, 18. November sollen laut meiner Agenda neue Geschäftszahlen auf meinen Redaktionstisch landen! Ich halte Sie auf dem Laufenden. Doch nicht vergessen: Der chinesische Markt gilt auch weiterhin als (hoch)spekulativ! Insbesondere auch politische Entscheidungen aus Peking könnten die Kurse chinesischer Papiere schnell wieder unter Druck bringen. Die Regeln des Money Managements sind damit nicht nur zu beherzigen, sondern auch aktiv anzuwenden!

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.