XLY: Breakout-Trade mit Amazon, Home Depot & Mc Donalds

Symbol: XLY ISIN: US81369Y4070



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: 2,5 Prozent Zuwachs sind vergleichsweise mager und zeigen, dass der Sektor einen gewissen Nachholbedarf hat. Momentan notiert der Sektor-ETF am Ende einer Bullenflagge nahe dem 20er-EMA.

Chart vom 11.12.2019 Kurs: 121,99 USD





Meinung:

Meine Expertenmeinung zu XLY:

Consumer Discretionaries sind Konsumgüter, die nicht zwingend lebensnotwendig sind, das Leben aber angenehmer gestalten. Entsprechend sind die Schwergewichte Amazon (AMZN), Home Depot (HD), Mc Donalds (MCD), Nike (NKE), Starbucks (SBUX) alles us-amerikanische Unternehmen, die sich darum kümmern wie wir unsere Freizeit verbringen. Mittelfristig sehen wir eine spitz zulaufende Keilformation, aus der ein etwas stärkerer Ausbruch – nach oben oder unten – zu erwarten ist. Zumindest kurzfristig aber ist die Chartformation bullisch. Auf Quartalszahlen brauchen wir bei diesem ETF jedenfalls keine Rücksicht nehmen, so dass auch ein länger laufender Swingtrade möglich wäre.

Mögliches Setup:

Je nachdem wie die Börse auf die heutige Fed-Sitzung reagiert, könnte der ETF zusätzlichen Rückenwind bekommen, noch ein paar Tage seitwärts gehen oder das Setup könnte im Sand verlaufen. Das Kaufsignal könnte bei 122 USD, die Stopp Loss-Marke bei 121,30 USD platziert werden.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in XLY.

