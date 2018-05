XING-Aktie: Langfristig angelegte Wachstumsstrategie - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - XING-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":



Die Papiere von XING (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) stehen schon seit langer Zeit auf den Einkaufslisten der Investoren ganz oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.



Das Online-Karrierenetzwerk sei im Dezember 2006 an die Börse gegangen. Ausgehend vom damaligen Emissionspreis habe sich der Titel in der Spitze fast verzehnfacht, wobei der überwiegende Teil des Kursanstiegs ab Mitte 2013 erfolgt sei. Mit den jüngsten Zahlen habe das Unternehmen diese eindrucksvolle Entwicklung einmal mehr untermauert. Von Januar bis März habe der Umsatz um 21 Prozent auf 54 Mio. Euro und das operative Ergebnis (EBITDA) um 19 Prozent auf 14,8 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich sei das Nettoergebnis um ein Viertel auf 6,1 Mio. Euro geklettert.



Zudem habe XING gut eine halbe Mio. neue Mitglieder gewonnen. Von den insgesamt rund 14 Mio. Mitgliedern würden rund eine Mio. für ihr Abonnement zahlen. Allein diese Gruppe sorge bei den Hamburgern für einen Umsatz von geschätzt acht Mio. Euro - pro Monat. Fast genau so viel Geld komme bei dem Unternehmen mittlerweile über Firmenkunden rein, die XING mit unterschiedlichen Tools bei der Personalsuche unterstütze.



Die Aussichten würden stimmen: Im laufenden Geschäftsjahr wolle XING ein Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Beim EBITDA habe der Konzern eine "deutliche Steigerung" erwartet. Bis zum Jahr 2020 stehe eine Verdoppelung des Umsatzes und des Gewinns auf der Agenda. Zudem soll die Mitgliederbasis zu diesem Zeitpunkt auf 18 bis 20 Mio. zulegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2018)









Die XING AG (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) ist das soziale Netzwerk für berufliche Kontakte. Plattformübergreifend hat XING rund 8,8 Millionen Nutzer im Kernmarkt D-A-CH. Mehr als 8,4 Millionen davon sind Mitglieder der XING-Plattform. Auf XING vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen. Mitglieder tauschen sich online in über 66.000 Fachgruppen aus und treffen sich persönlich auf XING Events. Betreiber der Plattform ist die XING AG.Das Unternehmen wurde 2003 in Hamburg gegründet, ist seit 2006 börsennotiert und seit September 2011 im TecDAX gelistet. Im Dezember 2010 hat XING die in München ansässige amiando AG übernommen, Europas führenden Anbieter von Online-Eventmanagement und -Ticketing. Das Unternehmen firmiert seit Ende 2013 unter dem Namen XING EVENTS GmbH. Mit dem Kauf von kununu, der marktführenden Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum, hat XING seine Position als Marktführer im Bereich Social Recruiting weiter gestärkt. Anfang 2015 hat XING zudem die Intelligence Competence Center AG übernommen. Damit gehört die Webseite Jobbörse.com, mit über 2,5 Mio. Jobs die größte Jobsuchmaschine im deutschsprachigen Raum, zum Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.xing.com . (30.05.2018/ac/a/t)