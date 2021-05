XAU/USD: Kommt die große Gold-Rallye..?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

von Manfred Ries

XAU/USD: Der Break out nach oben scheint geglückt!

Freitag, 7. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

… ROHSTOFFE – und hier insbesondere GOLD (XAU/USD). Der Preis für eine Unze steigt bis Freitagabend, 21 Uhr, auf 1831 USD; ein Tagesplus von 0,9% – Chapeau!

Zum Hintergrund: Äußerungen von US-Finanzministerin Yellen schüren Ängste um eine zeitnahe Anhebung der Zinsen. Das schüttelte die Aktienmärkte am Dienstag kräftig durcheinander. Zwischenzeitlich haben sich die Wogen geglättet. Gleichwohl: Inflationssorgen bleiben.

GOLD profitiert davon und schaffte am Donnerstag bereits den Sprung über den 1800er-Widerstand. Mehr noch: ein markantes Hoch vom Februar, dieses lag bei 1816 USD, konnte geknackt werden! Ich machte Sie am 9. April an dieser Stelle darauf aufmerksam – Zitat: »Sowohl GOLD als auch SILBER bestätigten wichtige Unterstützungslinien – daraus könnte mehr erwachsen!« Und – es erwuchs wirklich mehr daraus.

Den nächsten Widerstand habe ich bereits im Visier: die 200-Tagelinie, aktuell bei 1851 USD verlaufend! Dort werden sich die Weichen über die weitere Entwicklung bei XAU/USD stellen. Ein wichtiger Indikator hat übrigens sehr zeitnah ein Handelssignal generiert (siehe Chart), das sich in der Vergangenheit bereits als erstaunlich zuverlässiger Signalgeber bewährt hat. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader©, den ich am Wochenende fertigstellen werde – sind Sie dabei?

Bis zur kommenden Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen – bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.