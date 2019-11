Wunschliste mit 11 vielversprechenden Unternehmen für kommende Investitionen

Unsere Einkaufsliste umfasst inzwischen elf Titel mit Wunschpreisen. Twilio hat seinen Wunschpreis erreicht. In Kapitel 04 meiner Ausgabe 44 stelle ich noch drei weitere Aktien vor, die ich als vergessene Perlen betrachte und in unser Portfolio holen möchte.

Unternehmen, deren Geschäftsmodell funktioniert, es brummt an allen Ecken und dennoch sind die Aktien dieser Unternehmen in den vergangenen vier Wochen so stark unter Druck geraten, dass ich es nun für den richtigen Zeitpunkt halte, hier Spekulationen einzugehen und zwei Aktien sogar in unser Wachstumsportfolio zu holen.

Hier mal der aktuelle Stand meiner Einkaufsliste:



Twilio (gekauft)

1. CorEstate

2. American Express

3. Infineon

4. Skyworks Solutions

5. Mongo DB

6. VMWare

7. Sixt VZ

8. Wirecard

9. Splunk

10. Biogen Idec



Grundsätzlich halte ich die aufgeführten Unternehmen durchweg für vielversprechende Unternehmen. Damit wir negative Überraschungen vermeiden und möglichst erfolgreich sind, ist es wichtig die richtigen Einstiegskurse zu berücksichtigen und entsprechende Stop Loss Kurse mitzuführen.

Meine Wunschpreise sind in meiner Heibel-Ticker Ausgabe 44 in Kapitel 04 "Ausblick: Vergessene Perlen" verfügbar: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1677