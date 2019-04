Wunschanalyse: Cyan AG

Weitere Suchergebnisse zu "cyan":

Wunschanalyse über die Cyan AG: ein Unternehmen aus dem Daten-Hintergrund mit Potential für den Investoren-Vordergrund. Cyan ist mit der Analyse von Bewegungsdaten für die Zugriffssicherung im Bereich des Mobilfunks erfolgreich und der Aktienkurs selbst hat Chancen sich enorm nach oben zu bewegen. Es besteht eine große Marktchance bei zugleich großen Risiken.

Börsenprofi Stephan Heibel erklärt in seiner Wunschanalyse für sharewise das Geschäftsmodell der Cyan AG, deren jüngste Übernahme und die Bedeutung des jüngsten Großauftrags für die kommende Entwicklung von Cyan. Cyan ging vor einem Jahr an die Börse und hat kurze Zeit später den österreichischen Mitbewerber I-New übernommen. Durch den gewonnen Großauftrag von Orange / France Telekom besteht die Möglichkeit den Umsatz bis 2021 zu verdreifachen. Man kann ein mögliches KGV 2020e von 12 als günstig, aber zugleich ein KUV von 5,4 als unfair sehen. Weitere Aufträge von Mobilfunkbetreibern und der Einstieg in neue Märkte können die Aktie gen Himmel stürmen lassen. Dagegen können zunehmender Wettbewerb und Kosten für künstliche Intelligenz sich negativ auf den Aktienkurs auswirken.

Auf jeden Fall ist Cyan mit seinem Fokus auf das Mobilgerät als wichtigstes Gerät in der Zukunft der Menschheit auf dem absolut richtigen Weg. Auch als Übernahmekandidat kann Cyan in Frage kommen. Die Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum sind vorhanden, Risiken dürfen aber nicht unterschätzt werden. Man sollte sich auf jeden Fall mit der Aktie beschäftigen.

