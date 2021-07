Wunderwaffe Sparplan: So wird die Geldanlage zum Kinderspiel

Aktienkurse bewegen sich auf Dauer nur in eine Richtung: Nach oben. Für eine erfolgreiche Geldanlage braucht es also eigentlich nur eins: Zeit.

Zugegeben, ein Mindestmaß an Diversifikation ist für den Erfolg ebenfalls ausschlaggebend, da die Investition in ein Unternehmen bzw. eine einzige Aktie womöglich rascher im Totalverlust endet als es dem Aktionär lieb ist. Die Zeit heilt eben doch nicht alle Wunden. Breite Streuung und ein Anlagehorizont von zumindest fünf bis 10 Jahren vorausgesetzt und dem Vermögensaufbau steht aber nichts mehr im Wege.

Zahlreiche Studien belegen diese These. So hat etwa der Universitätsprofessor Jeremy J. Siegel in seinem Buch „Stocks for the Long Run“ errechnet, dass ein breit gestreutes Aktienportfolio Investoren zwischen 1802 und 2012 im Schnitt eine Realrendite (Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Inflation) von 6,6 Prozent pro Jahr einbrachte. Dabei spielte es nicht einmal eine Rolle, wann man eingestiegen war. Ausschlaggebend war bloß der Anlagehorizont: Je länger, desto besser.

Verlustwahrscheinlichkeit geht gegen Null

Das ist auch heute noch so. Eine hauseigene Studie liefert folgendes Ergebnis: Das Risiko bei regelmäßiger Investition in ein breites Aktienportfolio Geld zu verlieren, sinkt mit zunehmender Anlagedauer auf null. wikifolio.com hat für die Studie eine Sparplan-Simulation anhand der Kursentwicklungen des DAX Performance Index und des S&P 500 Total Return Index zwischen 1970 und 2020 erstellt. Die Studie zeigt, wie wahrscheinlich es ist, nach einem bestimmten Anlagezeitraum eine Rendite in bestimmter Höhe eingefahren zu haben, wenn im Rahmen eines Sparplans monatlich investiert wird.

Warum ein Sparplan?

Der Sparplan ist die einfachste Form langfristig in Aktien zu investieren und besonders geeignet für alle, die nicht viel Zeit für die Geldanlage aufwenden möchten oder können. Es wird dazu regelmäßig automatisch ein bestimmter Betrag in einen ETF der Wahl investiert. Der ETF bildet einen Aktienindex, wie zum Beispiel den DAX, den S&P 500 oder den noch breiteren MSCI World, ab. Es kann monatlich, quartalsweise oder halbjährlich mit schon sehr kleinen Beträgen kostengünstig angespart werden.

Konkret zeigt die Studie für einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum zwischen 1970 und 2020: Die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger mit einem Sparplan auf das aus 30 Aktien bestehende deutsche Börsenbarometer einen Verlust gemacht hätten, liegt bei 12,9 Prozent – ein Totalverlust war sogar unmöglich. Die Verlust-Wahrscheinlichkeit schrumpfte auf nur noch 0,2 Prozent, wenn der Anlagezeitraum von fünf auf 15 Jahre verlängert wurde.

Noch besser lief’s beim S&P 500. Wer in beliebigen fünf Jahren zwischen 1970 und 2020 regelmäßig Geld mit einem Sparplan in die 500 wichtigsten US-Aktien investierte, hat nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,6 Prozent überhaupt Verlust gemacht. Die Verlustwahrscheinlichkeit nach 15 Jahren Gelanlage ist bei beiden Indizes ähnlich niedrig.

Beliebige 5 Jahre im DAX In nur 12,9 Prozent aller möglichen 5-Jahres-Zeiträume zwischen 1970 und 2020 hätte ein DAX-Sparplan dem Investor einen Verlust eingebrockt. Die Wahrscheinlichkeit für ansprechende Renditen ist schon in dieser relativ kurzen Zeit deutlich höher.



Beliebige 5 Jahre im DAX Beliebige 15 Jahre im DAX In nur 0,2 Prozent aller möglichen 15-Jahres-Zeiträume zwischen 1970 und 2020 hätte ein DAX-Sparplan dem Investor einen Verlust eingebrockt. Die Aussicht auf höhere Renditen ist deutlich besser als bei einem Anlagezeitraum von fünf Jahren.



Beliebige 15 Jahre im DAX Beliebige 5 Jahre im S&P 500 Der breitere S&P 500 schlug sich in der Vergangenheit sogar noch besser als der DAX. In nur 9,6 Prozent aller möglichen 5-Jahres-Zeiträume zwischen 1970 und 2020 kam es zu Verlusten.



Beliebige 5 Jahre im S&P 500 Beliebige 15 Jahre im S&P 500 In nur 0,5 Prozent aller möglichen 15-Jahres-Zeiträume zwischen 1970 und 2020 hätte ein S&P 500-Sparplan dem Investor einen Verlust eingebrockt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr als „nur“ ein Verdoppler ausging, lag indes bei satten 75 Prozent.



Slide 1 of 41 / 4 Stattliche Renditeaussichten mit ETF-Sparplänen

Während die Tatsache, dass Verluste zunehmend unwahrscheinlich werden, je länger man dabei bleibt, sicherlich beruhigt, ist eine andere Frage nicht minder interessant: Wie gut sind die Aussichten auf Rendite?

Wer in einem beliebigen 15-Jahres-Zeitraum zwischen 1970 und 2020 jeden Monat 100 Euro in einen ETF auf den S&P 500 angelegt hätte, hätte in 39,7 Prozent aller möglichen Fälle eine Gesamtrendite von 200 bis 500 Prozent erzielt. Das wäre eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,6 bis 12,7 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für Renditen zwischen 100 und 500 Prozent betrug sogar 75 Prozent. Regelmäßig und langfristig zu investieren hat unterm Strich also nur Vorteile.

Je länger investiert wird, desto unwahrscheinlicher wird es, Geld zu verlieren und desto wahrscheinlicher wird es somit auch, Geld zu verdienen. Der Zinseszinseffekt macht es möglich.

Wer langfristig Geld anlegt, der muss sich um Ein- und Ausstiegszeitpunkte nicht sorgen. Wer regelmäßig investiert, profitiert zudem vom Cost-Average-Effekt.

