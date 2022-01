Wunderwaffe Sparplan: Mehr Rendite ab 25 Euro monatlich

Deutschland ist ein Land der Sparer – und das ist gut so. Vor allem, weil sich die Deutschen in den letzten Jahren zunehmend dafür entschieden haben, regelmäßig mit Aktien anzusparen.

Das ist das Ergebnis einer im Auftrag von wikifolio.com durchgeführten Studie des Marktforschungsinstituts Marketagent.com. Aus der repräsentativen Erhebung geht hervor, dass 44,9 Prozent der deutschen Anleger heute mehr in Aktien investieren als noch vor fünf Jahren. Außerdem haben 42,2 Prozent vor, dieses Engagement auch in den kommenden fünf Jahren weiter auszubauen. Indes verliert das Sparbuch an Beliebtheit.

Die Mehrheit der Deutschen spart vorrangig aus zwei Gründen: Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Außerdem investieren 43,8 Prozent bereits heute regelmäßig in Anlagemöglichkeiten und weitere 28,6 Prozent interessieren sich zumindest dafür. Unterm Strich könnten die Voraussetzungen, um die angegebenen Sparziele zu erreichen, besser also nicht sein. Denn wer langfristig und regelmäßig in Aktien investiert, kann sich ein Vermögen aufbauen.

Eine Rente, mit der es sich leben lässt

Vor einiger Zeit hatten wir an dieser Stelle anhand eines Beispiels gezeigt: Wer über 30 Jahre lang monatlich 250 Euro in einen breiten Aktienkorb investiert, kann sich das Leben in der Rente finanziell deutlich verschönern. Aus einer Einzahlung von 250 Euro wird bei einer jährlichen Rendite von etwa 7,5 Prozent eine Auszahlung von 2.500 Euro monatlich, die dem Anleger dann in den nächsten 20 Jahren zur Verfügung steht.

Für eine Rendite von sieben oder 7,5 Prozent brauchte es in der Vergangenheit keine raffinierte Anlagestrategie – wer regelmäßig und langfristig zum Beispiel in einen ETF-Sparplan auf den S&P 500 investierte, konnte ebendiese Ergebnisse erzielen.

Mehrrendite auch mit kleineren Beträgen möglich

Doch auch mit kleineren Beträgen lässt es sich kostengünstig ansparen – und darüber hinaus außerdem eine Mehrrendite im Vergleich zu den großen Aktienindizes erzielen. Beim Online-Broker justTRADE sind 50 wikifolio-Zertifikate sparplanfähig. Sie können ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) gehandelt werden. Dabei ist man schon mit einer monatlichen Ansparrate von nur 25 Euro.

So können Anleger einfach und bequem vom Wissen zahlreicher Top-Trader profitieren. Christian Jagd beweist zum Beispiel bereits seit 2014, dass sich der Markt schlagen lässt. Mit seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend kommt er auf eine durchschnittliche Performance von 29,1 Prozent pro Jahr. Dabei überlässt er nichts dem Zufall: Ein selbst programmiertes Handelstool unterstützt ihn in Analyse- und Timing-Fragen. In seinem Depot ist fast alles erlaubt, Grenzen gibt es nur wenige. Diese Flexibilität hat sich bislang ausgezahlt. Mit dem wikifolio lässt Jagd selbst die Überflieger der US-Technologiebörse Nasdaq in Sachen Performance weit hinter sich.

+623,8 % seit 25.03.2014

-6,8 % 1 Jahr

0,72× Risiko-Faktor

EUR 70.720.313,31 investiertes Kapital

Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201620182020202205001000-500 Dienstag, 26. Jan. 2021 +701,34 % NASDAQ+271,66 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +29,1 Prozent

Die Nasdaq schlagen geht auch auf andere Art. Dirk Althaus setzt auf Cybersecurity – und das ist weit mehr als nur der klassische Virenschutz. Althaus kauft seit Anfang 2017 die Besten, die die aufstrebende Branche zu bieten hat. Man nehme ein Trend-Thema gepaart mit Stock-Picking und einer Portion Flexibilität – fertig sind die Zutaten für das Top-wikifolio Cybersecurity Innovators .

+293,7 % seit 02.01.2017

+6,4 % 1 Jahr

0,70× Risiko-Faktor

EUR 20.886.976,08 investiertes Kapital

techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018202020220200400 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +31,6 Prozent

Noch nicht überzeugt? Werfen Sie einen Blick auf alle sparplanfähigen wikifolio-Zertifkate bei justTRADE und wählen Sie einfach jene, die zu Ihnen passen. Übrigens: Laut der Marktforschungsstudie fällt es 49,6 Prozent der deutschen Anleger schwer, den richtigen Einstiegszeitpunkt bei einer Investition in Aktien zu bestimmen. Wer mittels Sparplan regelmäßig investiert, kann auch dieses Problem als gelöst abhaken.

50 wikifolio-Zertifikate als Sparplan

Smart Geld anlegen geht immer und jederzeit – investieren Sie einfach und regelmäßig in wikifolio-Zertifikate.

Der Sparplan ist die einfachste Form langfristig in Aktien zu investieren und besonders geeignet für alle, die nicht viel Zeit für die Geldanlage aufwenden möchten oder können. Es wird dazu regelmäßig automatisch ein bestimmter Betrag in einen ETF und/oder ein wikifolio-Zertifikat der Wahl investiert. Der ETF bildet einen Aktienindex, wie zum Beispiel den DAX, den S&P 500 oder den noch breiteren MSCI World, ab. Es kann monatlich, quartalsweise oder halbjährlich mit schon sehr kleinen Beträgen kostengünstig angespart werden.

