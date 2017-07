Wüstenrot & Württembergische: Treffer! Der Trade ist angelaufen!

Manchmal dauert es etwas länger, denn den Einstiegskurs für diesen Trade hatten wir bereits im Express-Service vom 03. Juni genannt. Der Artikel dazu wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „Wüstenrot & Württembergische: Geht’s zum 5-Jahreshoch? Trading-Chance!“ Unser Einstiegskurs wurde schon am 09. Juni erreicht und danach ging es wieder etwas bergab. Wie man an der Kursentwicklung sieht, war der Einstieg trotzdem passend und wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat diesen Trade umgesetzt hat, kann bereits auf einen schönen Gewinn von rund 28% schauen.



Der charttechnische Widerstand bei 19,53 Euro wurde auch geschafft und jetzt steht die Aktie im Bereich des 5-Jahreshochs, das es jetzt zu überwinden gilt. Die Chartindikatoren stehen im positiven Bereich, die gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200-Tage liegen unter dem Tageskurs und die Umsätze gehen in Richtung Jahreshoch. Alle guten Voraussetzungen für weitere Kursgewinne sind vorhanden. Wann wir für Nachzügler noch eine Chance sehen und womit wir einsteigen würden erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.