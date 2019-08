Wüsten als Klimaretter

Die Diskussion um den Klimawandel treibt Blüten und auch die Ideen, ihn zu stoppen. Auch Rohstoffe sind beteiligt

Eine der Ideen ist es Wüsten mit Bäumen zu bepflanzen und sie so in grünes Land zu verwandeln. In Ägypten wird bereits daran gearbeitet, großflächige Aufforstungen in der Wüste zu etablieren. Rund 98 Prozent von Ägypten bestehen aus Wüste, es besteht Siedlungsdruck und mit den riesigen Wüstenflächen und dem ungenutzten Abwasser als Nährstoff soll dies gelingen. Über 400 Hektar wurden bereits aufgeforstet und neue Siedlungen mit bis zu einer Million Menschen sind bereits geplant.







Auch anderswo sollen Wüsten in großem Stil mit Bäumen bepflanzt werden. Zur Bewässerung sollen Meerwasserentsalzungsanlagen dienen, Sonne als Energiequelle ist im Überfluss vorhanden. Dort könnten riesige Solaranlagen entstehen, die bei der Wasserentsalzung helfen, positive Beispiele für den Erfolg gibt es. Beispielsweise der „Great Green Wall“, Afrikas grüne Mauer. Die Effekte des Klimawandels und die zunehmende Verwüstung sollen gestoppt werden. In Nordalgerien begann schon 1974 ein Wiederaufforstungsprogramm, das bis heute in Intensität und Erfolg verschiedene Ausprägungen erfahren hat.







Um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, helfen Solar- und Windenergie. Zur Speicherung dieser grün erzeugten Energie braucht es leistungsstarke Akkus. Und diese Akkus brauchen unter anderem Kobalt.







Unternehmen, die sich um den wichtigen Nachschub nach Kobalt kümmern, sind etwa First Cobalt oder M2 Cobalt. First Cobalt betreibt in Idaho das Iron Creek Kobaltprojekt. Daneben gehört dem Unternehmen die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika, diese soll neu gestartet werden.







M2 Cobalt beschäftigt sich ebenfalls mit der Entwicklung von Kobaltprojekten, die sich nicht im nicht einfachen Kongo befinden. M2 Cobalts Liegenschaften (Lizenzen über 2500 Quadratkilometer) liegen in Uganda, einem Land, das mineralstoffreich und politisch unproblematisch ist.







