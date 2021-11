Wrainwright-Analysten sehen Cybin-Kursziel jetzt bei 10 Dollar!

Die Analysten von H.C.Wrainwright&CO. bewerten die jüngsten Entwicklungen bei Cybin Inc. (WKN A2QJAV / NYSE CYBN), das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt psychedelische Therapeutika auf Basis des Wirkstoffs Psilocybin, positiv. Entsprechend hebt man das Kursziel von 8 auf 10 Dollar an und bestätigt das Rating „kaufen“ für die Aktie.



Cybin habe seinen klinischen Entwicklungsplan aktualisiert, nachdem man positive, präklinische Daten zu dem Medikamentenkandidaten CYB003 erhielt, so die Experten. CYB003 könnte im Vergleich zu oral verabreichtem Psilocybin „attraktive“ Vorteile haben, hieß es, sodass Wrainwright nun größeres Zutrauen in das Hauptprogramm von Cybin hat und deshalb das Kursziel erhöhte.



Cybin habe sich jetzt entschlossen, die Entwicklung von CYB003, dabei handelt es sich um ein deuteriertes Psilocybin-Analogon, in Hinsicht auf die Verwendung zur Behandlung von Depressionen und Alkoholmissbrauch zu entwickeln, statt wie bisher geplant CYB001 und CYB002 voranzutreiben.



In präklinischen Studien mit mehreren Spezies hat CYB003 (1) eine 50%ige Verringerung der Variabilität im Vergleich zu oralem Psilocybin, was auf das Potenzial für eine genauere Dosierung bei Patienten mit MDD und AUD hindeutet; (2) eine 50%ige Verringerung der Dosis im Vergleich zu oralem Psilocybin, was auf das Potenzial für die Aufrechterhaltung einer gleichwertigen Wirksamkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von Nebenwirkungen wie Übelkeit bei Patienten mit MDD und AUD hindeutet; (3) eine im Vergleich zu oralem Psilocybin um 50 % kürzere Zeit bis zum Wirkungseintritt, was auf eine kürzere Behandlungsdauer, eine geringere Variabilität zwischen den Probanden, eine bessere therapeutische Kontrolle und Sicherheit hindeutet, was zu einer besseren Patientenerfahrung bei geringeren Kosten und einer besseren Skalierbarkeit führt; und (4) eine im Vergleich zu oralem Psilocybin fast doppelt so hohe Hirnpenetration, was auf ein weniger variables Ansprechen auf die Behandlung, eine therapeutische Wirkung in geringerer Dosis und geringere Nebenwirkungen bei den Patienten hindeutet, gezeigt.



Cybin plane, die präklinischen Studien und die Chemie-, Herstellung- und Kontrollentwicklung im ersten Quartal abzuschließen, so Wrainwright. Dazu solle auch die Produktion klinischer Materialien gehören. Anschließend wolle Cybin einen Antrag auf Investigational New Drug (IND)-Status und die Zulassung zu klinischen Studien in den USA und in Großbritannien stellen. Das, so die Analysten, deute darauf hin, dass ein potenzielles Phase 1 oder Phase 1/2a Programm Mitte 2022 oder in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen könnte. Wrainwright schätzt, dass erste, potenzielle Daten aus dem Programm bereits im ersten Halbjahr 2023 auftauchen könnten, gefolgt von aussagekräftigeren Daten in der zweiten Jahreshälfte 2023.



Auch die Analysten von Oppenheimer betrachten die jüngsten Entwicklungen um CYB003 als positiv und bestätigen ihr Kursziel von 10 Dollar für Cybin. Oppenheimer vergibt das Rating „Outperformer“.



Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!









Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cybin Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Cybin Inc. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Cybin Inc. entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Cybin Inc. halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Cybin Inc. profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.