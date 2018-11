World Gold Council mit Goldabsatz zufrieden

Das dritte Quartal 2018 war besonders vom Goldhunger der Zentralbanken geprägt. Auch die Nachfrage nach Barren und Münzen war stark, so das World Gold Council

Die Zentralbanken haben so viel Gold in den drei Monaten eingekauft, wie seit 2015 nicht mehr. 148,4 Tonnen Gold haben sich die Zentralbanken im dritten Quartal des laufenden Jahres einverleibt. Dies ist die höchste vierteljährliche Nachfrage seit Jahren. Besonders eifrig beim Einkauf waren die Türkei, Russland und Kasachstan. Der erste stellvertretende Gouverneur der russischen Zentralbank betitelte Gold "als hundertprozentige Garantie bei rechtlichen und politischen Risiken". Die russischen Reserven belaufen sich nun erstmals auf mehr als 2000 Tonnen Gold. Das erklärte Ziel sei dabei die Risikoabsicherung und die "Entdollarisierung".





Zu den Goldkäufern unter den Zentralbanken zählte auch Indien. Ähnliches gilt für Europa, beispielsweise Polen. Auch Ungarn hat seine Goldreserven kräftig aufgebaut, auf nun 31,5 Tonnen Gold. Und der Iran und die Mongolei haben die schwachen Goldpreise ebenfalls genutzt. In der Tschechischen Republik und in Deutschland war der Umsatz beim Goldkauf dagegen leicht gesunken. Dennoch ist die Richtung klar und die Beweggründe sind leicht nachvollziehbar bei den Käufern. Das wertvolle Gold sichert ab.





Die Privatanleger haben bei Goldbarren und -münzen kräftig – ein Anstieg im dritten Quartal 2018 um rund 28 Prozent auf 298,1 Tonnen. Ein Anreiz lag sicher im niedrigen Goldpreis. Im größten Goldbarren- und Münzenmarkt China wurden sogar 25 Prozent mehr nachgefragt. Die Nachfrage nach Schmuck konnte einen Zuwachs von sechs Prozent verzeichnen. Auch im Technologiebereich wurde ein Prozent mehr Gold verbraucht. Dies ist das achte Mal in Folge, berechnet in Quartalen.

Für den Privatbürger ist ein Teil des Vermögens in Gold und auch in Goldaktien anzulegen, fast ein Muss. Als Investment bieten sich Werte wie TerraX Minerals und US Gold an.

TerraX Minerals befindet sich mit seinem Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest-Territorien in Kanada. Nahe der Stadt Yellowknife ist die Infrastruktur bestens. Bei Bohrungen wurden auf der rund 780 Quadratkilometer großen Liegenschaft bis zu 63 Gramm Gold pro Tonne Gestein gefunden.

US Gold verfügt in den USA über eine Reihe von Goldexplorations- und Entwicklungsprojekten. Dazu gehören das Copper King-Projekt in Wyoming und das Keystone-Projekt in Nevada. Mit einem umfangreichen Bohrprogramm werden hier bislang unzugängliche Ziele jetzt bebohrt.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



