Wollen Sie bessere Ergebnisse an der Börse? - Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen 16.4.2022!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 493 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist erschienen.

Lesen Sie weiter und profitieren Sie vom aktuellen Ostern 2022 Sonderangebot und den neuen X-Sequentials Prognosen.

Der DAX Index hat nun eine echte Chance neue Rekordstände zu markieren.

Im MDAX Index besteht eine bereits profitable Position.

Es liegen neue Handelssignale für den FTSE 100 Index und Euro Stoxx 50 Index vor.

Zudem sind in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Börsenbriefs mit Handelssignalen die wahrscheinlichsten Szenarien für die US-Indizes, den All Ordinaries Index und den Nikkei 225 Index zu entnehmen.

Der US-Dollar Index zeigte in der letzten Handelswoche Stärke, sodass hier weitere Kurssteigerungen zu erwarten sind. Dieses ergab hier ein neues Handelssignal.

Beim EUR/USD wurde eine Kursschwäche prognostiziert. Die entsprechende Short Position ist bereits im Gewinn. Beim GBP/USD wird eine Kursumkehr in Aufwärtsrichtung erwartet. Entsprechend liegt auch hier ein neues Handelssignal vor.

Die Kriegswirrungen der letzten Wochen ließ den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar Stärke zeigen. Sollte dieses anhalten, so sind hier weitere Kurssteigerungen zu erwarten, obwohl der USD/JPY bereist innerhalb einer X-Sequentials Kurszielzone ist. Zuletzt wurden hier +158 Pips gewonnen.

Der USD/CAD ergab mittlerweile ein X-Sequentials Muster. Auch hier liegt ein Handelssignal vor. Beim USD/SEK ist vorerst ein Seitwärtsverlauf zu erwarten. Auf ein Handelssignal wurde vorerst verzichtet. In der letzten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen wurde auf einen möglichen Ausbruch des USD/CHF in Aufwärtsrichtung hingewiesen. Tatsächlich zeigte der USD/CHF in der letzten Handelswoche Kursstärke.

Die Kursziele, Unterstützungen, Widerstände und Handelsmarken für alle Devisenpaare lesen Sie in neuen X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Ausgabe.

Der CRB-Index lässt bei den Rohstoffen weiter steigende Preise erwarten. So liegen neue Handelssignale für das Light Crude Oil (Erdöl), RBOB Gasoline (Benzin) und Platin vor. Das letztwöchige Handelssignal für Natural Gas (Erdgas) ergab einen Profit von +476 Ticks/Punkten. In der neuen Ausgabe des X-Sequentials Börsenbriefs mit Handelssignalen ist zudem zu entnehmen, was für Silber, Gold und ULSD Heating Oil (Heizöl) zu erwarten ist.

Werden Sie Leser/Leserin zum Ostern 2022 Sonderangebot!

Steigern sie Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen indem Sie noch heute Abonnent werden.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief ist in einfach verständlicher Sprache geschrieben und das System auf dass es basiert, ist die X-Sequentials Chartanalyse Methode, welche es auch Ihnen ermöglicht an der Börse Erfolg zu haben.



Die X-Sequentials Chartanalyse Methode basiert auf dem Buch "Besser traden mit X-Sequentials" erschienen beim Börsenbuchverlag:

-Erfolge lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Gewinnserien lassen sich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen lassen sich mit dem X- Sequentials Trading Börsenbrief und den Handelssignalen wiederholen.

-Verluste und Verlustphasen werden begrenzt.

Zuletzt kam es bei 12 Handelssignalen nur zu zwei Verlusten:

Nikkei 225 Index: -270,61 Punkte,

EUR/USD: -143 Pips,

USD/JPY: +158 Pips,

Silber: +152,9 Ticks/Punkte,

Gold:+634 Ticks/Punkte

Gold: +499 Ticks/Punkte,

Platin: +570 Ticks/Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +2 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +4 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +198,51 Punkte,

Natural Gas (Erdgas): +476 Ticks/Punkte,

US-Dollar Index: +77,4 Punkte.

Einem Gesamtgewinn von +2771,81 Punkten, steht ein Verlust von -413,61 Punkten gegenüber.

Sie wissen das die Rohstoffkurse steigen werden, aber nicht wann?

Sie haben den richtigen Riecher und wissen das die Indizes steigen oder fallen werden, aber Sie kennen jeweils den genauen Zeitpunkt nicht?

Sie benötigen hin und wieder einen guten Börsentipp?

Sie benötigen hin und wieder ein gutes Handelssignal?

Dann ist der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen genau das Richtige für Sie!

Als Abonnent des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen besitzen Sie einen sehr erheblichen Vorteil im Trading Alltag gegenüber Ihren Mitstreitern, weil die wahrscheinlichsten Börsenszenarien im Vorfeld für Sie skizziert werden.

Abonnieren Sie daher noch heute den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen, so erhalten Sie erfolgreiche Marktprognosen zum richtigen Zeitpunkt und Sie können mit diesen Prognosen erfolgreich im Trading sein.

Als Newsletter/Kolumnen/Blog Leser/in gilt für Sie bis Dienstag, den 19.4.2022, 24h das Sonderangebot, den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen für 499 Euro jährlich zu beziehen (statt 999 Euro). Bei dem Kauf eines Abonnements für 30 Tage, bleibt es bei den 99 Euro.

Klicken Sie hierzu auf den nachfolgenden Link:

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Sonderangebot!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

PS:

Frohe Ostern!