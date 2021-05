Wohnungsriseen-Fusion & neues DAX-Allzeithoch

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Äußerst beliebt unter Stuttgarter Anlegern ist am Dienstag ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC). Der Knock-out-Call wird von unseren Derivateanlegern überwiegend gekauft. Auch der Index kann um 1,2% zulegen und notiert bei rund 98,68 Punkten.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf HeidelbergCement (WKN MA4Y83)

In einem Faktor-Long-Zertifikat auf den DAX-Konzern HeidelbergCement positionieren sich Anleger ebenfalls auf der Käuferseite. Wie das Unternehmen am Morgen mitteilte, kam es im Rahmen von Portfoliooptimierungen zu einem Verkauf des US-Geschäfts an Martin Marietta Materials in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt um rund 1,1% zu.



3. Call-Optionsschein auf Facebook (WKN MA4G66)

Wie bereits zum Ende der letzten Woche wird auch zu Beginn der neuen Handelswoche ein Call-Optionsschein auf den Social Media-Giganten Facebook gekauft. Die Facebook-Aktie legt um rund 2% zu. Morgen lädt das Unternehmen zur (virtuellen) Hauptversammlung.