Wohl bekomm’s! Multi Memory Express auf Top-Brauereien

Der Brauereiprimus AB InBev (BE0974293251) und die Nummer Zwei der Branche, Heineken (NL0000009165), bleiben auf Wachstumskurs – trotz sinkender Biernachfrage in China und Craft-Beer-Trends. Grundsätzlich gelten Lebensmittel- und Getränkeaktien als langfristig stabile, weniger zyklische Anlagen, die in Krisenzeiten für Solidität im Depot sorgen können. Wer sich mittels eines Memory-Express-Zertifikats (ISIN: AT0000A2ANM4) engagiert, kann bereits in seitwärts tendierenden und sogar leicht sinkenden Märkten ein attraktives Kupon-Einkommen erzielen.

5,65 Prozent Memory-Kupon – maximale Laufzeit 5 Jahre

Die Aktienschlusskurse vom 30.10.19 werden als Startkurse definiert, die Memory-Barrieren für beide Aktien bei jeweils 65 Prozent der Startkurse festgelegt. Handeln beide Aktien am ersten der jährlichen Bewertungstage (26.10.20) auf oder oberhalb ihrer Startkurse, dann wird das Zertifikat vorzeitig fällig und inklusive des Express-Kupons von 5,65 Prozent p.a. zurückgezahlt. Liegt mindestens einer der Aktienkurse dagegen unter dem Startkurs, aber noch auf oder oberhalb der Barriere, erfolgt nur die Kuponzahlung und die Laufzeit verlängert sich zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (25.10.21). Bei zumindest einem Aktienkurs unter der Barriere fällt die Kuponzahlung zunächst aus; sie wird aber nachgeholt, wenn beide Aktien an einem späteren Bewertungstag wieder über ihren Barrieren schließen.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, sind am finalen Bewertungstag (24.10.24) nur noch die Barrieren von Relevanz: Solange die Aktienschlusskurse diese nicht unterschreiten, erfolgt die Rückzahlung des Zertifikats zu 1.000 Euro zuzüglich des aktuellen und sämtlicher eventuell ausgefallener Express-Kupons. Schließt mindestens eine Aktie unterhalb ihrer Barriere, erhalten Anleger keine Rückzahlung, sondern die Lieferung der Aktie mit der schlechteren Wertentwicklung. Deren Anzahl berechnet sich als Quotient aus Nennwert und Startkurs. Kapitalverluste entstehen also immer dann, wenn die gelieferten Aktien später zu einem Kurs unterhalb des Startkurses verkauft werden. Anleger zeichnen das Multi-Memory-Express-Zertifikat noch bis zum noch bis zum 31.10.19; bei einer Stückelung von 1.000 Euro Nominalwert liegt die Mindestzeichnung bei 3.000 Euro.

Zertifikatereport-Fazit: Insbesondere einkommensorientierte Anleger, die auf die Top-Player der eher defensiven Brauereibranche setzen möchten und dabei zusätzlich eine defensive Strategie in Betracht ziehen, können sich mit dem Multi-Memory-Express die Chance auf attraktive Kupons bereits bei einer Seitwärtsbewegung sichern.

Autor: Thorsten Welgen