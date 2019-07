Wohin wandert das Geld?

allmählich muss geliefert werden, was versprochen wurde. Da sind einerseits die Notenbanken, die weitere Wirtschaftsanreize schaffen möchten. Interessanterweise scheint die Europäische Zentralbank ihren Auftrag schon längst nicht mehr in der Stabilität des Euro zu sehen, sondern vielmehr wie auch die US-Notenbank, das Wirtschaftswachstum am Laufen zu halten.So hatte FED-Chef Jerome Powell bereits für Juli eine Zinssenkung angedeutet. Die Anleger gehen hier davon aus, dass noch weitere folgen werden, möglicherweise sogar noch in diesem Jahr. Auf der anderen Seite hat EZB-Chef Draghi durchklingen lassen, dass man einer Ausweitung der Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen nicht abgeneigt ist. An den Börsen kam dies sehr gut in Form von steigenden Kursen an, die Hoffnung ist daher geweckt. Hieraus könnte sich aber ein Problem ergeben, wenn diese hochgesteckte Hoffnung nicht erfüllt wird. Auch wenn André Kostolany einst bemerkte, dass man im Falle von „Zinsen nahe Null“ das „Gehirn ausschalten und Aktien kaufen“ solle, wird diese Strategie nicht ewig funktionieren.Was sich eher harmlos liest, hat es umso mehr in sich. Zwar scheinen die Gespräche mit China weiter voranzukommen, dennoch bleibt der US-Präsident eine unkalkulierbare Komponente. Erst in der letzten Woche soll er bemerkt haben, dass er jederzeit weitere Zölle auf chinesische Produkte erheben könne, sollte China nicht endlich damit anfangen, US-Agrarprodukte zu kaufen. Dies macht die sich eigentlich entschärfende Situation weiterhin brisant. Und selbst wenn es eine Entspannung zwischen den beiden Ländern geben wird, dürfte Trump sein Interesse rasch auf Europa und speziell auf die deutsche Automobilindustrie lenken.Zu Beginn des Handelskriegs mit China hatte Trump noch vollmundig angekündigt, dass die USA eine solche Auseinandersetzung in jedem Fall gewinnen werden. Nun ist der wirtschaftliche Schaden mehr und mehr spürbar, womit seine Strategie offensichtlich nicht aufgeht. Demnach hatte Trump erwartet, dass die Unternehmen aufgrund höherer Kosten wieder vermehrt in den USA produzieren werden. Offensichtlich verlagern die Unternehmen ihre Produktion aber nicht in die USA, sondern vielmehr in andere Schwellenländer, in denen sich günstiger als in den USA produzieren lässt. Diese Erkenntnis mag für Trump eine Überraschung sein, ein Adam Smith erkannte das aber bereits im 18. Jahrhundert in seinem Werk „Wohlstand der Nationen“. Offenbar muss der amtierende US-Präsident Trump aber noch lernen, dass Geld sehr flüchtig ist und sich immer den Weg zur besten Rendite sucht. Und die liegt derzeit eben nicht in der Produktion in den USA.Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.