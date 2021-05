Wohin steuert die Weltwirtschaft?

in diesem Artikel erklärt Stephen Dover, Chief Market Strategist und Head des Franklin Templeton Investment Institute, seine Sicht rund um den aktuellen Stand der Weltwirtschaft und wohin die wichtigsten Märkte steuern könnten.



Stephen Dover:



Zu Beginn ist es wichtig zu wissen, wo die Dinge heute stehen



Die Weltwirtschaft erlebt eine starke, aber ungleichmäßige wirtschaftliche Erholung von den Tiefstständen der Pandemie. In den meisten Regionen liegt das Niveau der Wirtschaftsleistung immer noch unter den Spitzenwerten vor der Pandemie. Konjunkturell gesehen haben China, die USA und in geringerem Maße auch Großbritannien den Aufschwung angeführt, da sie bei der Reduzierung der COVID-19-Infektionsraten, der Krankenhausaufenthalte, der Todesfälle und der Implementierung von Impfstoffen erfolgreich waren. Die Europäische Union (EU) hat sich schwer getan, ihre Bevölkerung ebenso erfolgreich zu impfen. Dementsprechend verläuft der wirtschaftliche Aufschwung nur schleppend, auch wenn die verbesserte Exportnachfrage die europäische Warenproduktion anzukurbeln beginnt. Verschiedene Schwellenländer, darunter Indien und Brasilien, leiden weiterhin unter hohen COVID-19-Infektionsraten und bleiben Nachzügler im globalen Zyklus. Andere Schwellenländer beginnen sich zu erholen, basierend auf einer verbesserten Rohstoffnachfrage und -preisen sowie einer Belebung des Welthandelswachstums.



Das große Thema Inflation



Der Beginn des zweiten Quartals 2021 fiel mit einem Anstieg der Gesamt- und Kerninflationsraten zusammen, vor allem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Abgesehen von den Basiseffekten im Jahresvergleich haben die durch den Nachholbedarf der Verbraucher und die expansive Fiskalpolitik angeheizten hohen Ausgaben zusammen mit Engpässen bei der Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräften zur Beschleunigung der Preis- und Lohninflation beigetragen.



In den Vereinigten Staaten hat die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums das Beschäftigungswachstum überholt, und zwar über das Maß hinaus, das normalerweise in der Frühphase der wirtschaftlichen Erholung zu erwarten wäre. Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt, einschließlich niedrigerer Erwerbsquoten in einigen Jahrgängen, scheinen Neueinstellungen zu erschweren. Eine Folge davon ist, dass das Lohnwachstum anzieht, was in den USA durch die Anhebung der Mindestlöhne durch die Unternehmen begünstigt wird.



Was kommt als nächstes?



Sofern die Pandemie nicht erneut ausbricht, wird sich das globale Wachstum bis zum Jahresende mit ziemlicher Sicherheit beschleunigen, danach ist eine gewisse Abflachung zu erwarten. Schließlich wird der anfängliche Wachstumsschub aufgrund der wirtschaftlichen Wiederbelebung mit der Normalisierung der Volkswirtschaften abklingen. Dies wird zuerst in den USA und China geschehen, wo die Pandemie am schnellsten eingedämmt wurde, und anschließend in den Regionen, in denen die Pandemie erst später eingedämmt wurde. In den Vereinigten Staaten könnten die persönlichen Sparquoten nach einem Anstieg der Haushaltsausgaben sinken, wobei danach eine Mäßigung der Einkäufe folgen dürfte.



Noch wichtiger ist, dass der starke fiskalische Rückenwind in den USA bis zum Jahresende nachlässt und sich Anfang 2022 in moderaten Gegenwind verwandelt. Das liegt daran, dass die politische Unterstützung für höhere US-Fiskalausgaben bereits ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint und wahrscheinlich nicht an anderer Stelle wieder aufgeholt werden kann.



Nach der Verabschiedung des COVID-19-Entlastungspakets in den USA ist eine neue Gesetzgebung zu den Fiskalausgaben politisch sehr viel schwieriger geworden. In den USA gibt es zwar Spielraum für Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur, aber die Kluft zwischen den politischen Parteien ist groß. Jedes Infrastrukturgesetz wird wahrscheinlich nur ein Bruchteil des ursprünglichen Vorschlags sein.



Die Chancen für eine diskretionäre fiskalische Straffung durch Steuererhöhungen sind sogar noch geringer. Angesichts der hauchdünnen Mehrheiten der Demokraten im Kongress sind Steuererhöhungen vor 2023, wenn nicht sogar darüber hinaus, aus politischer Sicht nicht zu erwarten.



Sowohl in der Europäischen Union (EU) als auch in Japan und China ist der Appetit auf eine Erhöhung der Steuerausgaben gering, wenn auch aus anderen Gründen. Mit dem Abgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel kämpft Deutschland mit einer Führungsherausforderung. Wenn die neue deutsche Regierung nicht in der Lage ist, sich proaktiv in Europa durchzusetzen, wird sie wahrscheinlich auf ihre historisch bequeme Position zurückfallen, wirtschaftliche Gesundheit mit fiskalischer Verantwortung zu verknüpfen. Ohne deutsche Unterstützung sind den meisten EU-Ländern fiskalisch die Hände gebunden. In China ist die wirtschaftliche Dynamik groß genug, um ein Anziehen der Nachfragebremse in Betracht zu ziehen, während Japan mit dem Auftrieb zufrieden ist, den die Exporte seiner Wirtschaft bieten.



Dementsprechend müssen globale Investoren mit einem moderaten "fiscal drag" rechnen, d.h. mit negativen Wachstumsbeiträgen der Staatsausgaben im Jahresvergleich bis zur ersten Hälfte des Jahres 2022. Das liegt deutlich innerhalb des Zeithorizonts, der für die heutigen Entscheidungsträger relevant ist.



Bald steigende Zinsen in den USA?



In der Zwischenzeit bekräftigen die Zentralbanken weiterhin ihre Verpflichtung zu einer lockeren Politik. Auch das könnte sich ändern, vielleicht schon bald. Die jüngsten Meldungen deuten darauf hin, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) bald darüber diskutieren wird, wann die Ankäufe von Vermögenswerten zurückgeführt werden sollen. Etwa zur gleichen Zeit könnte die Fed ihre Kommunikationspolitik ändern und eine Sprache wählen, die ausgewogenere Ansichten zu Wachstum und Inflation erkennen lässt.



Was passiert wenn die Zinsen steigen?



Bereits jetzt hat das Unbehagen über die US-Inflation und die Dauerhaftigkeit des billigen Geldes die globalen Finanzmärkte verunsichert. Wenn die Fed beginnt, sich auf die geldpolitischen "Exits" zuzubewegen, wird sich der Anleihenmarkt anpassen. Anleihen mit mittlerer Laufzeit werden wahrscheinlich am meisten abverkauft, aber die gesamte Renditekurve könnte billiger werden. Aktien könnten wackeln, aber wenn sie zuversichtlich sind, dass die Fed den Weg für eine dauerhafte Expansion ebnet, ist es auch möglich, dass Veränderungen in der Fed-Politik eine weitere Rotation in die Nutznießer der langen Expansion, einschließlich Value- und Small-Capitalization-Unternehmen, unterstützen werden.



Die größte Sorge wäre eine anhaltende Beschleunigung der Inflation, begleitet von einem Anstieg der langfristigen Inflationserwartungen. Dieses Ergebnis würde die Fed und andere Zentralbanken dazu veranlassen, die superleichte Politik viel schneller zu beenden, was zu einer größeren Volatilität der Aktien- und Anleihekurse führen würde.



Schließlich sind der Dollar, Gold und andere "Währungen" am schwierigsten zu bewerten. In letzter Zeit lieferten sie gemischte Ergebnisse. Trotz der erfolgreichen US-Impfkampagne und des Aufschwungs hat der Dollar zur Schwäche tendiert. Das spiegelt vor allem sinkende Risikoprämien wider, was die Attraktivität des Dollars als "sicherer Hafen" untergräbt. Außerdem, durch das sich verbessernde US-Wachstum profitiert Europa, Japan und die Schwellenländern aufgrund Handelsverflechtungen.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anleger die Gegenwart immer wieder neu bewerten müssen. Die Nachrichten von heute, ob gut oder schlecht, werden sich ändern. Bleiben Sie dran!



