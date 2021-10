Wohin geht die Reise im DAX?

1. Daimler

In einem schwachen Gesamtmarkt kann sich die Aktie der Daimler AG deutlich nach oben absetzen und gewinnt zum Mittag rund 2,7%. Damit überspringt die Aktie nach einigen Monaten wieder die Marke von 80 Euro. Am Morgen äußersten sich die Analysten der UBS positiv über die Aktie und stuften sie zum Kauf ein. Das Kursziel wurde ebenfalls kräftig angehoben von 79 auf 100 Euro.



2. Lufthansa

Sehr viele Preisfeststellungen finden am Vormittag auch in der Aktie der Lufthansa statt. Sie notiert kurz vor dem Wochenende nahezu unverändert. Warum die Lufthansa auch der meistgehandelte Wert dieser Handelswoche war, lesen Sie übrigens in unserem Aktien weekly.



3. Varta

Unter den größten Verlierern im MDAX notieren derweil die Aktien der Varta AG. Die Papiere des Batterie-Herstellers verlieren rund 2,4% und notieren damit – nach einem zwischenzeitlichen Ausflug auf über 165 Euro – wieder auf dem Niveau von vor rund 6 Monaten.