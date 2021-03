Wohin gehen Gold und Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gold und Silber sind begehrt, von Anlegern, Industrie und Zentralbanken

Weltweit wurde der größte Teil des geförderten Goldes in Schmuck verarbeitet, rund 57 Prozent. Große Goldbesitzer sind der Internationale Währungsfonds und die Zentralbanken. Dabei liegen die größten Goldreserven in den USA. Die Zentralbanken haben im vergangenen Jahr 272,9 Tonnen Gold gekauft, damit 59 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Eine extreme Ausnahme dabei machte die türkische Nationalbank, die als größter Goldkäufer 2020 auftrat. 134,5 Tonnen wanderten dort in die Zentralbanktresore. Wohl wussten die dortigen Notenbanker bereits, dass die türkische Lira, vor allem politisch bedingt, unter starken Druck geraten wird.





Betrachtet man die Verteilung von Silber im Jahr 2020, so gingen rund zehn Prozent in die Photovoltaikbranche, 19 Prozent in den Schmuckbereich und sechs Prozent in Silberwaren. Die Industrie hat weitere 39 Prozent verbraucht. Anleger waren für 22 Prozent des Silberverbrauchs verantwortlich. Im Bereich der Fotografie, einst wichtig, wurden nur 3,2 Prozent Silber verarbeitet.





Für das laufende Jahr rechnet das Silver Institute mit einer Gesamtnachfrage von 1.025 Milliarden Unzen, ein Achtjahreshoch. Die Industrie soll laut Schätzungen ein Vierjahreshoch von 510 Millionen Unzen erreichen, dank großer Nachfrage aus dem Elektroniksektor, auch der 5G-Technologie. Auch die Autoindustrie erwartet einen steigenden Verbrauch durch die zunehmenden Elektrofahrzeuge. Die Photovoltaikbranche wird rund 105 Millionen Unzen Silber verschlingen. Ein wichtiger Faktor sind die erwarteten Käufe von Silberbarren und -münzen. Dieser Bereich soll für eine Nachfrage nach 257 Millionen Unzen sorgen. Dies wäre ein Sechsjahreshoch. Daher sollte ein Blick auf Unternehmen wie Tier One Silver oder Kore Mining nicht fehlen.





Kore Mining exploriert in Kalifornien die Projekte Imperial und Long Valley (Gold und Silber). Daneben besitzt die von Kore Mining kreierte Karus Gold zwei Projekte in British Columbia. Tier One Silver arbeitet an seinen Projekten Curibaya und Huilacollo in Peru. Insgesamt kümmert sich Tier One Silber um vier Projekte in Peru. Es geht um Gold und Silber.





