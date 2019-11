Wochenstart mit 13.000 Punkten

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Der Dax startet mit über 13.000 Punkte in die neue Handelswoche. USA und China stehen möglicherweise vor einem (Teil)Abkommen im Handelsstreit. Der US-Handelsminister Wilbur Ross ist darüber hinaus zuversichtlich, dass Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien vermieden werden können.Das hebt die Laune bei den Autobauern: Daimler, VW und BMW sind unter den Topwerten im Dax. Hier wirken auch die US Absatzzahlen vom Freitagabend nach: BMW steigern sich deutlich, Daimler ein klein wenig und bei VW sind die Zahlen weiter rückläufig.Die konjunkturelle Verfassung des Euroraums hat sich dagegen weiter verschlechtert. Das ifo Wirtschaftsklima fällt im vierten Quartal auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2013. Der Indikator sinkt von minus 6,7 auf minus 16,3 Punkte. Besonders deutlich wurden die Erwartungen für die Ex- und Importe reduziert.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers steigert seinen Gewinn deutlich. Allerdings verfehlt man leicht die eigenen Profitabilitätsziele. Verantwortlich hierfür ist das neue Labordiagnostiksystem Atellica, das mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte.Aktionäre sollen an dem Gewinnanstieg teilhaben und eine höhere Dividende erhalten. Sie soll um 14 Prozent steigen auf 0,80 Euro. Siemens Healthineers Aktien liegen 9 % vorneNoch läuft es rund bei Traton, der Lkw-Tochter von VW: Der Umsatz klettert um 6%, das Nettoergebnis klettert sogar um knapp 20%.Traton bestätigt zwar nach der Vorlage ihrer Neumonatszahlen die Jahresziele, erwartet aber für 2020 heftigen Gegenwind. Der Auftragseingang ist um knapp 6% zurückgegangen. Auch Weltmarktführer Daimler hatte jüngst seine Prognosen für diesen Bereich senken müssen.Der Zahlungsdienstleister Wirecard sieht sich nach eigenen Prüfungen vom Vorwurf der Bilanzfälschung entlastet. "Die Darstellungen in der FT sind falsch", sagte Wirecard-Chef Markus Braun in einem Interview des Handelsblatts. Wirecard hat die Jahre 2016, 2017 und 2018 überprüft. „Mit dem Ergebnis, dass alle Umsätze korrekt verbucht wurden und alle Geschäftsbeziehungen authentisch sind."Die externe Prüfung durch die KPMG wird noch einige Monate dauern.Der bereits angekündigte Aktienrückkauf in Höhe von 200 Millionen Euro, den Wirecard mit dem Einstieg von Softbank über eine Wandelanleihe anvisiert hatte, soll morgen (Dienstag) starten.Europas größter Billigflieger Ryanair hat im wichtigen Sommerquartal mehr verdient als erwartet. Der Umsatz steigt um 12%, der Gewinn um 8%. Kunden sind offensichtlich bereit, für „Zusatzleistungen“ extra zu bezahlen. Wie zum Bespiel Sitzplatzreservierung, Priority Boarding oder Handgepäck.Allerdings dämpft Ryanair die Erwartungen und warnt vor der Verunsicherung durch den Brexit, den Schwierigkeiten durch das Flugverbot der 737Max und der Preisschlacht am Himmel.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.