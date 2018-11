Wochenrückblick: Öl crasht, Gas explodiert, Gold- und Silberminen erholen sich

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Erneut viel Bewegung im Rohstoffsektor in den letzten Tagen. Vor allem der Energiesektor hält die Marktteilnehmer aktuell in Atem.

Nach einem schwachen Wochenauftakt konnten Gold und Silber Boden gut machen. Die Edelmetalle profitierten von einer Erholung des chinesischen Yuans und einem fallenden Dollar. So drehten auch die Gold- und Silberminen Mitte der Woche nach oben.

Die Aktien der großen Gold- und Silberkonzerne (GDX, XAU) gehörten zusammen mit dem Kupferaktien (COPX) zu den größten Wochengewinnern. Die Junior-Minen (GDXJ) kamen immerhin auf einen temporäre Erholungsbewegung von über 5% seit den Verlaufstiefständen.

Die Erholung im Rohstoffkomplex verlief in den letzten Tagen durch fast alle Sektoren. Die Aktien der großen Minenkonzerne (TXGM) profitierten u.a. von einem höheren Kupfer- und Eisenerz und einer Erholung an den chinesischen Kapitalmärkten.

Zu großen Turbulenzen kam es an den Öl- und Energiemärkten. US-Öl (WTI) schloss bereits die 6. Woche in Folge im Minus und notierte zwischenzeitlich auf dem tiefsten Level seit November 2017. Hierbei wurden neben den traditionell hohen politischen Einflüssen u.a. sehr große Spekulanten an den Terminmärkten (vgl. Long-Positionierung der Hedgefonds) auf dem falschen Fuß erwischt, was den Ausverkauf am vergangenen Dienstag beschleunigte. Kanadisches Erdöl fiel sogar auf ein neues Rekordtief.

Davon wurden die Energiewerte natürlich belastet. Nach den ultra-volatilen Cannabisaktien (HMMJ) gehörten die Aktien der Öl-, Gas- und Energiekonzerne (XLE) zu den größten Verlierern in der Vorwoche.

Der größte Gewinner bei den Rohstoffen in der vergangenen Woche war übrigens Erdgas. Der Erdgaspreis explodierte regelrecht. Hauptgrund für die heftigen Bewegungen war der starke Wintereinbruch in Nordamerika und ein massiver Short-Squeeze an den Terminmärkten.





Quelle: bigcharts.com





Legende:

GLD: SPDR Gold Trust ETF (schwarz)



GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (gold)



GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF (blau)



SIL: Global X Silver Miners ETF (pink)



COPX: Global X Copper Miners ETF (orange)



TXGM: S&P/TSX Global Mining Index (gelb)



XLE: Energy Select Sector SPDR Fund (dunkelgrau)



LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF (lila)



HMMJ: Horizons Marijuana Life Sciences Index / Cannabis-ETF (hellgrau)