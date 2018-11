Wochenrückblick: Kupferaktien mit Comeback

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Nach den heftigen Verlusten in der vorletzten Woche kam es im Rohstoffsektor zu Erholungsbewegungen, die vom Gesamtmarkt getragen wurden.

Gold (GLD) schnitt die Woche relativ unverändert ab. Stark präsentierte sich der Silberpreis, der am Donnerstag mit einem Kurssprung von über 3% eine der besten Handelstage seit Anfang des Jahres verzeichnete.

Die Erholung erfasste auch die Edelmetallaktien. Die großen Goldminen (GDX) erzielten einen Wochengewinn von über 3%. Zugpferd war hierbei die Goldcorp-Aktie, die zuvor auf ein 16-Jahrestief gefallen war. Die kleinen Goldminenwerte (GDXJ) kämpften sich zumindest ins Plus zurück. Die Aktien der Silberproduzenten (SIL) kamen währenddessen immerhin auf ein Plus von rund 1,5% auf Wochensicht.

Sehr vieles hängt im Rohstoffkomplex in diesen Tagen nicht nur am allmächtigen US-Dollar, sondern vor allem am chinesischen Yuan. Dieser erholte sich in der Vorwoche und trieb damit zahlreiche Metallpreise (u.a. Kupfer) trotz durchwachsener Wirtschaftsdaten nach oben. China ist der mit Abstand größte Konsument von Rohstoffen und verbraucht bspw. 50% der globalen Kupfer-Nachfrage. Kupferaktien (COPX) waren mit einem Kurssprung von knapp 9% die großen Gewinner in der Vorwoche. Hierbei wurden aber lediglich einen Teil der massiven Verluste der letzten Monate wettgemacht.

Trotz fallender Ölpreise kamen die Aktien der Öl- und Gasmultis (DJUSEN) auf eine positive Wochenbilanz. Hauptgrund für die relative Stärke waren die Quartalszahlen der amerikanischen Branchengiganten ExxonMobil und Chevron, die über den Erwartungen lagen. Im Zuge der Erholung am Gesamtmarkt zeigten sich die Aktien der großen Minenkonzerne (TXGM) ebenfalls freundlich.

Die heftigen Bewegungen fanden in der Vorwoche einmal mehr im ultra-volatilen Cannabissektor (HMMJ) statt. Nach weiteren starken Verlusten zum Wochenanfang, erfolgte eine Stabilisierung und darauffolgend eine erhebliche Kurserholung bei den Cannabisaktien. Von den Wochentiefständen ging es hier im Durchschnitt um satte 15% nach oben. Ein wahres Paradies für Trader.









Legende:

GLD: SPDR Gold Trust ETF (schwarz)



GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (gold)



GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF (blau)



SIL: Global X Silver Miners ETF (pink)



COPX: Global X Copper Miners ETF (orange)



TXGM: S&P/TSX Global Mining Index (gelb)



DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (dunkelgrau)



LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF (lila)



HMMJ: Horizons Marijuana Life Sciences Index / Cannabis-ETF (hellgrau)