Wochenrückblick: Gold Top, Cannabis Flop

Die Turbulenzen an den Gesamtmärkte und das nervöse Anleger-Sentiment haben sich auch negativ auf die Rohstoffbranche in der Vorwoche ausgewirkt. Wir sahen Abgaben auf breiter Front und erhebliche Verluste.

Die einzigen wirklichen Wochen-Gewinner im Rohstoff-Komplex waren die Edelmetalle. Der Goldpreis scheiterte jedoch zunächst am harten Widerstand bei 1.240 USD/Unze. Auf Sicht der letzten Wochen läuft hier aber weiterhin eine konstruktive Bodenbildung.





Trotz Goldpreis-Stärke wurden die Goldminen in den letzten 5 Handelstagen schwer getroffen. Das breit aufgestellte Goldminen-ETF GDX verlor auf Wochensicht mehr als 4%. Grund für die miserable Underperformance der Goldaktien waren die Finanzergebnisse der großen Goldproduzenten, die unter dem Strich erneut enttäuschten.





Besonders negativ waren die Quartalsergebnisse von Goldcorp, die den ganzen Goldminensektor belasteten. Vom negativen Sentiment bei den Goldminen wurden auch die Silberaktien (SIL) in Sippenhaft genommen. Die Junior-Goldminen (GDXJ) konnten in einem grotesken Marktumfeld zumindest etwas relative Stärke entfalten.





Noch größere Verluste gab es auch Wochensicht bei den Kupferaktien (COPX), die ihre Talfahrt beschleunigten und rund 7% nachgaben. Die Aktien der großen Minenkonzerne (TXGM) und Öl-Multis (DJUSEN) konnten sich dem Abwärtssog an den Märkten ebenfalls nicht entziehen und verloren 5% bis 7%.





Größter „Wochengewinner“ waren Lithium- und Batterie-Technologie-Aktien (LIT). Das LIT-ETF verlor nur um 3%, was vor allem an der beachtlichen Outperformance von Tesla lag.





Die mit Abstand größten Verluste verbuchten Cannabis-Aktien auf Wochensicht. Mit dem führenden Cannabis-ETF (HMMJ) ging es um über 15% abwärts. Nach den spektakulären Gewinnen in den letzten 9 Monaten und der extremen Volatilität in diesem brandheißen Trendsektor, stellen die Kursbewegungen in der Vorwoche keine Verwunderung dar.

















Legende:

GLD: SPDR Gold Trust ETF (schwarz)



GDX: Market Vectors Gold Miners ETF (gold)



GDXJ: Market Vectors Junior Gold Miners ETF (blau)



SIL: Global X Silver Miners ETF (pink)



COPX: Global X Copper Miners ETF (orange)



TXGM: S&P/TSX Global Mining Index (gelb)



DJUSEN: Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (dunkelgrau)



LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF (lila)



HMMJ: Horizons Marijuana Life Sciences Index / Cannabis-ETF (hellgrau)