Wochenergebnisse unserer Trades

Rohstoffe/Edelmetalle:



WTI Öl Long Trade:



Unser Kaufkurs: $56.54

Unser Stopp: $56.54 (Risiko 0)

Teilverkauf: 30% bei $58.40

​​​​​​​Gewinn: +4%





Silber Long Trades:Teilverkauf 30% zu $16.34Teilverkauf 30% zu $16.08Risiko: ModeratRichtung: LongUnser Kaufkurs Ø: $6875Aktuell: ca.Risiko: ModeratRichtung: LongUnser Kaufkurs Ø: $154Aktueller Kurs ca. $220Aktuell: ca.DXY DOLLAR INDEX Long Trade:Unser Kaufkurs $88.45Aktuell:Wir stehen kurz vor nächstem Einstieg!First Majestic Kauf: $8.15 Verkauf bei $12.50:Silvercrest Kauf: $3.59 Verkauf bei $6.40: